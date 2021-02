Une acquisition « prime » à Amsterdam en off market pour les SCPI Immorente et Efimmo 1 de Sofidy

C'est une belle acquisition qui a été annoncée par Sofidy au second semestre 2020 sur le marché des bureaux « prime » à Amsterdam. Il s'agit d'un immeuble de plus de 20.000 m2 qui a été sourcé en « off market », c'est-à-dire sans passer par les canaux traditionnels que sont les brokers ou les conseils habituellement actifs dans ce secteur (banques d'affaires, notaires, etc...). Le « off market » réduit donc dans la pratique fortement le nombre d'acheteurs potentiels pour cette typologie d'actifs, et donc la concurrence à l'achat.

C'est pendant le confinement du printemps que Sofidy a pu négocier cet actif pour un montant de transaction de 54 millions €, via deux de ses SCPI agissant de concert en indivision : 30 millions € sont ainsi déboursés par la SCPI Immorente, le vaisseau amiral de Sofidy qui capitalise aujourd'hui 3,4 milliards €, majoritairement investis en immobilier de commerce mais avec une belle diversification en bureaux à hauteur de 35%, et une quote-part de 24 millions € pour la SCPI Efimmo 1, qui elle est spécialisée sur l'immobilier de bureaux. L'immeuble -récemment rénové et bénéficiant d'un label A pour ses performances énergétiques et environnementales-est intégralement occupé par la banque néerlandaise ABN Amro sur la base d'un bail sécurisé de 10 ans. Il est situé dans le quartier de Zuidoost, une importante zone économique d'Amsterdam. Le rendement annoncé pour cette acquisition est autour de 6%, largement au-delà des standards que l'on retrouve aujourd'hui sur les bureaux parisiens (2,75% sur le rendement prime des bureaux du Quartier Central des Affaires parisien au T4 2020, source CBRE).

Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, insiste sur le positionnement international et la diversification sectorielle de la SCPI Immorente, que cette récente acquisition vient confirmer : « À ce jour, la SCPI Immorente détient le patrimoine immobilier le plus diversifié du marché des SCPI. Depuis 2014, Immorente cible les grandes capitales européennes, et s'intéresse particulièrement à des villes dynamiques comme Munich, Hambourg, Londres, Amsterdam, Madrid, ou Milan. Plus que jamais, nous plaçons au cœur de notre stratégie d'acquisition le principe de diversification et la multiplicité des actifs, pour mutualiser les risques et l'épargne de nos clients ».