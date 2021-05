Une 3ème acquisition à Mérignac pour la SCPI Aedificis

Créée en 2019, la SCPI Aedificis investit majoritairement dans l'immobilier de bureau -ainsi que plus marginalement en locaux d'activité- dans le Grand Ouest, et plus spécifiquement en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Ce véhicule immobilier est géré par MIDI 2i, une filiale de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées. Il est destiné aux clients de la Caisse d'Epargne et de la Banque Populaire. En 2020, la SCPI Aedificis a collecté 26,5 millions €, lui permettant d'acquérir 3 actifs immobiliers situés à Toulouse, Gennevilliers (92) et Mérignac (33).

Après une première acquisition à Toulouse au premier semestre 2020, une seconde à Gennevilliers en septembre 2020, la société de gestion avait jeté son dévolu sur Mérignac pour sa dernière acquisition de l'année le 18 décembre 2020 : un immeuble de bureaux de 1500 m2 loué à la société de conseil en gestion des risques SOCOTEC.

Et depuis le début de l'année 2021, ce sont deux autres acquisitions qui ont été réalisées à Mérignac. Un immeuble de bureaux de 1240 m2 situé au 12, avenue Neil-Armstrong, loué pour une durée de six ans à l'Union des groupements d'achats publics (Ugap), et plus récemment un ensemble immobilier situé au 4 rue Ferdinand-de-Lesseps dans la zone industrielle du Phare, loué à la société Partedis (entreprise spécialisée dans le chauffage, le sanitaire, la plomberie et le domaine du bois) dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans. L'actif livré en janvier 2021 développe une surface locative de 3875 m2 en R+2 répartis sur deux bâtiments dont l'un est neuf et l'autre réhabilité. Le vendeur est la foncière privée Rivage qui appartient au groupe familial JC Parinaud.

En 2020, la SCPI Aedificis a procuré un rendement de 4,50% à ses associés (taux de distribution sur valeur de marché) avec un taux d'occupation financier (TOF) mesuré en fin d'année à 91%, la vacance locative réelle du véhicule se limitant à 3% (en tenant compte de 6% de franchises de loyers temporaires accordées). Le taux d'encaissement des loyers a été de 100% au 3ème trimestre et de 94,5% au 4ème trimestre, marqué par le second confinement. Les dernières acquisitions devraient permettre à la SCPI de conforter la mutualisation de son risque locatif et la pérennité de sa distribution en 2021.