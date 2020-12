Une 2ème acquisition en Espagne pour la SCPI PFO2 de Perial AM

La SCPI PFO2 fait ses emplettes en Espagne : avec la crise du Covid-19, des opportunités peuvent apparaître sur certains marchés immobiliers européens régionaux comme celui de Barcelone. La Catalogne reste la région économique la plus dynamique d'Espagne avec celle de Madrid et malgré une crise économique profonde enclenchée au printemps avec la première vague de coronavirus, les fondamentaux restent intéressants pour cette ville très internationale.

Un signe positif au moment où la seconde vague épidémique frappe durement l'ensemble des pays européens : la région de Catalogne est soumise à un certain nombre de mesures de restrictions -notamment concernant la limitation de la circulation interrégionale qui s'applique à l'ensemble de l'Espagne- mais la ville de Barcelone a décidé pour le moment de laisser ouverts ses commerces d'une surface inférieure à 800 m2 bénéficiant d'une entrée directe sur la rue (sauf les bars et les restaurants), en contrepartie d'une jauge fixée à 30% de la capacité habituelle. Une façon pour la Catalogne de soutenir les « petits commerces » à un moment où ceux-ci sont durement touchés par les baisses de chiffres d'affaires. De même, les musées et les bibliothèques restent ouverts. La population peut également se déplacer en dehors de la ville.

On ne parle pas ici actuellement d'un reconfinement comme en France. L'activité économique devrait donc logiquement moins souffrir à Barcelone que lors du confinement du printemps dernier, qui avait été un des plus stricts d'Europe. Et les fondamentaux économiques de cette capitale régionale restent très dynamiques, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, secteur qui a su tirer son épingle du jeu pendant la crise sanitaire. Perial AM, la société de gestion qui a en charge -entre autres- la SCPI PFO2, a ainsi trouvé une opportunité d'acquisition en VEFA dans le quartier « 22@ » de Barcelone, dédié à l'innovation et à la « high tech ». Il s'agit d'un immeuble de bureaux d'une surface locative de plus de 8700 m2 en R+8, acquis pour un montant de 30,65 millions €. La livraison du bâtiment est prévue au 2ème trimestre 2022, avec un taux d'occupation d'ores et déjà garanti à 100% par un BEFA de 15 ans ferme signé par la Toulouse Business School, qui y installera son siège social espagnol.

« Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification géographique au sein des grandes métropoles européennes sur des actifs répondant à notre approche ESG, analyse Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial AM. Il s'agit de la seconde acquisition de la SCPI PFO2 en Espagne au travers d'une opération clé en main qui démontre le dynamisme important du secteur Nord du « 22 @ », qui est devenu depuis plus d'un an une véritable zone d'attraction, tant pour les investisseurs nationaux et internationaux que pour les utilisateurs de premier rang. »