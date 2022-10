Un presbytère classé par l’Unesco attaqué par un incendie

Ce presbytère des Hauts-de-France, classé au patrimoine mondial de l’humanité, a été endommagé en profondeur par les flammes, après un incendie volontaire. L’église voisine est quant à elle intacte.

Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans le presbytère de Raismes, dans les Hauts-de-France (59), une bâtisse tout en bois inscrite aux monuments historiques et classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Les pompiers ont commencé leur intervention vers 21h et continuaient encore à lutter contre les flammes à 23h30, rapporte La Voix du Nord . La maison curiale était inoccupée depuis le départ de la dernière locataire, trois mois auparavant , employée par le diocèse. La bâtisse a été ravagée par les flammes. Le côté gauche a complètement brûlé, la charpente a été touchée et des carreaux ont été cassés. Seule la façade a pu être sauvée in extremis. L’église Sainte-Cécile, elle, est intacte. Le feu a été éteint grâce à l’intervention de 30 pompiers et de trois lances à eau.

Ce serait sans doute un incendie volontaire, selon la mairie. « Il s’agit malheureusement du dernier épisode en date d’une succession d’actes d’incendies volontaires sur le quartier, plus d’une centaine (à l’origine des feux de broussailles et de déchets) depuis mars 2022 », assure-t-elle dans un communiqué. « C’est un pan de notre histoire qui se consume sous nos yeux », se désole André Kaczor, adjoint au maire, habitant du quartier depuis 71 ans, auprès de La Voix du Nord .

Un courrier envoyé au ministre de l’Intérieur

Le maire de Raismes, Aymeric Robin, a rédigé un courrier à l’attention du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, afin de les alerter sur cette succession d’incendies volontaires. Le maire fait part de sa colère et de sa frustration « car certains des auteurs ont été identifiés et interpellés, j’ai organisé des rappels à l’ordre en direction des jeunes impliqués, les parents ont été sensibilisés au risque d’expulsions locatives auquel ils s’exposent en raison de leurs responsabilités parentales... mais rien n’y fait! », écrit-il dans le courrier adressé au garde des Sceaux que Le Figaro a pu consulter. Avant de poursuivre: « Nous sommes stupéfaits de l’absence de sanctions pénales à la hauteur des troubles provoqués. Les peines prononcées sont des avertissements judiciaires, au mieux des mesures éducatives.. .», déplore-t-il. En attendant un éventuel retour de la part des ministres, les services de la ville sont en contact avec les bailleurs sociaux pour déterminer les actions à mettre en place dans le quartier.

L’église qui avait été construite en 1924 par des ouvriers polonais venus travailler dans les mines a pu être sauvée. Elle évoquait aux expatriés les constructions typiques de leur pays de par son ossature en bois. Elle avait été entièrement ravagée par un incendie en février 1975, comme le précise la mairie de Raismes sur son site . « Pour satisfaire les habitants de Sabatier désireux de retrouver l’aspect de leur ancienne église, le nouvel édifice fut reconstruit à l’identique trois ans plus tard et rendu au culte le 12 février 1978 », rappelle la mairie .

Le presbytère présente le même style que l’église, il a été construit à la même époque et avec les mêmes matériaux. De petits porches en bois et en ardoise marquent les entrées de l’édifice. Le bois prenant rapidement feu, les pompiers ont rencontré des difficultés pour sauver le presbytère composé de deux corps de bâtiment disposés en croix latines. Il existe d’autres églises polonaises dans d’autres cités du Bassin minier mais le presbytère et l’église Sainte-Cécile « témoignent de l’immigration massive de travailleurs polonais, dans l’entre-deux-guerres, dans le Bassin minier inscrit Monument Historique », comme le souligne la municipalité.