Un premier magasin Google à New York

Où s'arrêtera le groupe américain Google ? Après avoir commercialisé divers appareils du quotidien ou encore créé de multiples applications, il a ouvert son premier magasin physique.

Un premier magasin Google a? New York - iStock-boggy22

Après les App Stores, le Google Store

Que propose le Google Store ?

La santé et la sécurité d'abord

C'est à New York que Google a décidé d'ouvrir son tout premier magasin physique. Le choix de « The Big Apple » n'a rien d'étonnant. Elle fait partie des villes américaines les plus emblématiques et est connue à travers le monde entier. « Cela fait 20 ans que Google est implanté à New York et ce store est, selon nous, l'extension naturelle de notre engagement de longue durée auprès de la ville » a de plus fait savoir le groupe. Le Google Store Chelsea a ouvert le 18 juin dernier à 10 h 00 (heure locale).Au Google Store Chelsea, les clients du célèbre groupe américain peuvent simplement jeter un coup d'œil aux produits ou bien faire des achats. Des Smartphones Pixel aux équipements Nest en passant par les éléments Fitbit, toute la gamme Google est disponible. Les produits et services Google sont présentés de façon immersive afin que les clients du groupe puissent voir comment ils fonctionnent ensemble. Les clients peuvent aussi passer au magasin pour récupérer leurs commandes effectuées en ligne. Des experts sont en outre présents sur place afin de renseigner et guider les clients qui peuvent également compter sur eux pour effectuer diverses réparations. « Que vous soyez un aficionados de notre gamme Pixel, que votre curiosité soit attisée par nos équipements Nest ou que vous souhaitiez participer à l'un de nos ateliers, vous pouvez compter sur les conseils avisés et personnalisés de notre équipe. » Le Google Store est équipé de grandes baies vitrées de cinq mètres de hauteur et propose des espaces insonorisés permettant d'essayer des produits Google Home. De même, une zone dédiée à Google Stadia a été créée. Des dioramas mettent aussi en scène les fameuses montres Fitbit de la firme de Mountain View. Et tout cela est à découvrir dans un espace de pas moins de 5 000 mètres carrés.Dans un billet de blog rédigé avant l'ouverture de son premier magasin physique, Google expliquait qu'avec la COVID-19, le shopping a évolué. « La santé et la sécurité de nos clients et de notre équipe sont notre priorité absolue. Nous avons créé notre magasin et l'expérience d'achat que l'on peut y vivre en gardant cela à l'esprit et en ayant le regard tourné vers l'avenir. » Au sein du Google Store, les règles désormais classiques sont donc appliquées : lavage de mains au gel hydroalcoolique, distanciation physique, nettoyage des présentoirs et autres plusieurs fois par jour, nombre limité de clients... Le groupe a précisé qu'il suivra les directives locales et nationales de près afin d'adapter les règles à l'évolution de la pandémie. Jusqu'ici, Google n'avait ouvert que des magasins éphémères. Nul doute que si le succès est au rendez-vous pour le Google Store Chelsea, d'autres verront le jour par la suite.