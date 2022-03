Engagé depuis décembre 2020, le projet de refonte du site Action logement a abouti en ce début d’année 2022. La nouvelle plateforme, en ligne depuis le 31 janvier dernier, offre à ses différents usagers (salariés, entreprises, bailleurs sociaux, partenaires et collectivités territoriales) ; une navigation dédiée, mais aussi plus d’ergonomie, plus de fluidité et plus de rapidité.

Un nouveau site internet pour Action logement / iStock.com - AH_fotobox

Action logement, pour qui, pour quoi ?

Action logement est un dispositif anciennement connu sous les noms de « 1% patronal » ou « 1% logement ». Depuis le 1er janvier 2017, Action logement réunit les 20 comités interprofessionnels du logement (CIL) dédiés à l’aide au logement. Son objectif est d’accompagner les salariés dans l’obtention de divers prêts, aides, ou subventions. Pour ce faire, l’organisme gère, entre autres, la PEEC (participation des Employeurs à l’Effort de Construction) … La cotisation versée par toutes les entreprises du secteur privé d’au moins 20 salariés. Si le dispositif s’adresse à tous, les cibles prioritaires d’Action logement sont les jeunes actifs aux salaires modestes ou en situation de mobilité, ainsi que ceux ayant subi un (ou plusieurs) accident(s) de la vie leur ayant généré des baisses de revenus significatives. Globalement, la vocation d’Action logement est de « faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi », en s’appuyant sur deux missions piliers : Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires.

Avec le nouveau site : à chacun son info !

La plateforme réunit 5 profils distincts (salarié, entreprise, bailleur, partenaire, ou collectivité territoriale). L’internaute renseigne son statut lorsqu’il se connecte à son espace et bénéficie alors d’une navigation personnalisée : Le salarié peut s’informer sur les produits et les services que lui propose Action Logement. Il est accompagné dans la constitution de son dossier. Il peut suivre ce dernier dans son espace personnel « suivre mon dossier », et peut également obtenir un contact adapté à sa demande. L’entreprise peut être conseillée et découvrir, en quelques clics, l’ensemble des aides et services offerts à ses salariés. Le bailleur social peut filtrer sa demande d’accompagnement selon la nature de son projet et visualiser l’ensemble des dispositifs sur lesquels il va pouvoir s’appuyer. Les partenaires et les collectivités territoriales disposent d’un important centre de ressources documentaires. Le profil « Salarié » est celui qui a le plus évolué par rapport à l’ancien site. Il a en effet été enrichi de nouvelles fonctionnalités permettant à l’usager, de centrer ses recherches par rapport à des situations précises (faire face à une difficulté conjoncturelle, trouver un logement, acquérir un bien ou encore trouver les meilleurs financements pour effectuer des travaux …). Selon la situation exposée, il aura accès aux offres, aux aides financières et aux prêts les plus pertinents. Le nouveau site « Action Logement - Faciliter le logement pour favoriser l'emploi » est également enrichi de fonctionnalités très « pratiques » telles que le test d'orientation logement, ainsi que divers guides et vidéos.