Le PER a battu de nouveaux records en octobre dernier: dépassant le cap du million de nouveaux assurés sur l’année 2021. Entre placement et produit de défiscalisation, le plan épargne retraite séduit de plus en plus de Français, mais est-il réellement intéressant ?

Un nouveau cap franchi pour les PER / iStock-Gwengoat

Une année record pour le PER

Apparu seulement en 2019, le Plan d’Épargne Retraite (PER) a battu tous les records cette année. En cumul, depuis début 2021, 11,7 milliards d’euros ont ainsi été versés sur des PER. Le dispositif compte 1.018.000 nouveaux assurés sur un an. La collecte nette s’élevait à 3,3 milliards d’euros depuis le début de l’année fin octobre, et à 367 millions d’euros sur le seul mois d’octobre. Fin octobre, les PER comptabilisaient 2,4 millions nouveaux assurés. Le nombre d’assurés en 2021 a progressé de +55% par rapport à octobre 2020, et les cotisations sont en hausse de +60% par rapport au même mois de référence.

Les atouts du PER

Présentant de nombreux atouts, le PER aura certainement bénéficié de la crise sanitaire de 2020/2021 et de l’accumulation de l’épargne des Français. Ce produit d'épargne à long terme permet aux contribuables d'économiser pendant leur vie active pour bénéficier d’un capital supplémentaire ou d’une rente au moment de la retraite. Les assurés peuvent déduire les versements de leurs revenus. Un contribuable qui gagne 30000 euros par an peut par exemple déposer 1000 euros sur son PER, ses revenus imposables passent alors à 29000 euros par an. L’économie d’impôt dépend de la Tranche Marginale d’Imposition (TMI) du foyer fiscal.

Les « inconvénients » du PER

Les sommes déposées sur un PER sont mises à l’abri de l’impôt sur le revenu et se bonifient avec le temps. Cependant, contrairement à un produit d’épargne classique, l’argent déposé sur un PER est théoriquement bloqué jusqu’à la retraite. Les assurés ne peuvent donc pas y toucher avant la date effective de leur retraite. Ensuite, les versements sur le PER sont plafonnés dans la limite de 10% des revenus professionnels des salariés, nets de cotisations sociales et de frais professionnels, avec unedéduction maximale de 32 909 eurosou à4 114 eurossi ce plafond est plus élevé. Pour les indépendants, le plafond correspond à10% des bénéfices imposables de l’annéedans la limite de 329 088 euros + 15% du bénéfice imposable compris entre 1 et 329 088 euros ou à 4 114 euros + 15% des bénéfices imposablescompris entre 1 et 329 088 euros, si ce plafond est plus élevé. Enfin, la déduction fiscale effectuée au moment du versement est imputée au capital et aux intérêts accumulés au moment où les assurés retirent leur argent.

Quelle fiscalité pour le PER ?

Il existe deux moyens de toucher l’argent accumulé sur son PER: sous forme de rente viagère ou via une sortie directe en capital. Dans les deux cas, l’argent récupéré est soumis à l’impôt. Pour la sortie en capital, la part issue des versements est imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu et dispensée des prélèvements sociaux. Les intérêts accumulés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. La rente est quant à elle soumise à l’impôt sur le revenu au régime des pensions de retraite, avec un abattement de 10%, ainsi qu’à 17,2% de prélèvements sociaux.