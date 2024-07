Un mois après avoir mis sa maison en vente, Ben Affleck achète une nouvelle propriété

L’acteur américain Ben Affleck relance les rumeurs de divorce avec Jennifer Lopez en faisant l’acquisition d’une propriété à Los Angeles, alors qu’il a mis en vente la demeure qu’il occupait avec la star en juin.

Ben Affleck n’a pas perdu de temps. Après avoir mis en vente sa maison commune avec Jennifer Lopez à Beverly Hills , en juin dernier, l’acteur américain fait l’acquisition un mois plus tard d’une propriété qui abritait auparavant le neveu du milliardaire Rupert Murdoch, à Brentwood, un quartier de Los Angeles. Il achèterait cette nouvelle demeure , seul, sans Jennifer Lopez, nouvelle preuve que le couple bat de l’aile.

Il a dépensé 20,5 millions de dollars (18 millions d’euros) pour acquérir ce domaine, une somme très inférieure à celle que le couple avait dépensé pour son nid d’amour à Beverly Hills, soit 60 millions de dollars (55 millions d’euros) . Ben Affleck a refait ses cartons un an seulement après avoir emménagé dans son cocon. L’acteur a quand même versé 16 millions de dollars de plus (14 millions d’euros) que les propriétaires précédents, David Calvert-Jones, le neveu australien du magnat des médias milliardaire Rupert Murdoch, et sa femme Karina, en 2010, d’après le site Robb Report . Ben avait quitté la demeure qu’il occupait avec Jennifer Lopez et emménagé dans une location à Brentwood. Il recherchait une nouvelle maison. C’est chose faite désormais, l’acteur a déniché sa maison dans le même quartier.

Des écuries et un garage pour trois voitures

La propriété équestre a été construite au début des années 1940 par l’architecte Cliff May. Elle comprend cinq chambres, le même nombre de salles de bain, une cuisine équipée d’appareils électroménagers en inox haut de gamme mais aussi un jardin avec piscine et spa, une maison d’hôtes, des écuries et une sellerie. Un garage permet d’abriter jusqu’à trois voitures. En plus de cette nouvelle acquisition, Ben Affleck possède également une maison de campagne en Géorgie qu’il a achetée en 2003. Il a d’ailleurs organisé la célébration de son mariage avec Jennifer Lopez en 2022 dans cette demeure Va-t-il la mettre en vente si les rumeurs de son divorce avec la star se confirment?

Quant à Jennifer Lopez, elle a dû consentir à une baisse de prix , et non des moindres, pour sa villa à Los Angeles fin 2023. Elle a dû accepter une perte de 8 millions de dollars, par rapport à son prix de départ. La villa a finalement trouvé preneur pour 34 millions de dollars. La star a quand même fait une affaire puisqu’elle avait acheté la villa en 2016 à l’actrice de Dr House Sela Ward pour 28 millions de dollars.