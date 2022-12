Un logement cherche preneur «d’1m60 ou moins» sur Leboncoin

Il s’agit d’un 2-pièces situé dans le 10e arrondissement de Paris avec deux couchettes sous les toits. Attention toutefois, il faut être petit et souple pour pouvoir y entrer.

Acheteurs d’1m90, s’abstenir! Dans ce logement situé dans le 10e arrondissement de Paris, on ne peut pas se tenir debout, du moins au niveau des deux espaces couchettes sous les toits, sauf si l’on joue les contorsionnistes. Un bien décrit comme « idéal pour une personne d’1m60 ou moins, plutôt souple afin de profiter pleinement de la totalité de l’espace ». Non, vous ne rêvez pas, c’est bien ce qui est écrit dans une annonce qui figure sur le site Leboncoin depuis le 25 novembre . Le profil attendu pourrait être considéré comme restreint voire discriminant... pour les personnes de grande taille, à l’image de ce propriétaire qui ne voulait que des filles dans les chambres d’étudiants qu’il mettait en location.

Rassurez-vous, un escalier/échelle permet d’accéder aux espaces couchettes sous les toits. Et même si on ne peut y tenir qu’en courbant l’échine, ces coins nuits « constituent néanmoins de vrais espaces de couchage-rangement ». L’espace de vie avec cuisine équipée, qui n’est pas sous les combles, est accessible sans se faire un tour de reins.

«Une cabane magique»

L’appartement de 25 m² est présenté comme « une cabane magique sous les toits avec une vue plongeante sur le métro aérien de Barbès ». Deux fenêtres offrent même une vue sur le Sacré-Cœur. Une vue qui se mérite apparemment puisque le bien est affiché au prix de 188.000 €, soit 7520 € /m². Le prix est toutefois inférieur au prix du m² moyen dans le quartier Saint-Vincent de Paul Lariboisière, qui tourne autour de 9261 € (soit 1741 € en moins par m²), selon Meilleurs Agents. Cela s’explique peut-être par l’étroitesse de l’appartement.

Le deux-pièces situé au 6e étage sans ascenseur présente néanmoins l’avantage d’avoir été entièrement rénové « avec goût et avec beaucoup de cœur [...] avec des matériaux écologiques (fermacell, laine de bois, parquet massif...) ». Aucuns travaux ne sont à prévoir donc. Il est également présenté comme très lumineux. En plus de ce deux pièces, il est possible d’acquérir une chambre de bonne, actuellement louée, afin de rattacher les deux logements. Peut-on se tenir debout dans la chambre de bonne? L’annonce ne le précise pas. En revanche, il est dit que « l’annonce est actuellement en pause ». Les potentiels acquéreurs se presseraient-il au portillon?