Un expert de l'ONU demande aux États d'interdire les expulsions de logements

Le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit au logement qualifie de «violation scandaleuse des droits de l'homme» les expulsions forcées.

Un expert de l'ONU appelle les gouvernements à interdire les expulsions d'occupants de logements tant que durera la pandémie de Covid-19. «Perdre son domicile pendant cette pandémie peut signifier perdre la vie», souligne Balakrishnan Rajagopal, le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit au logement. «Nous assistons aujourd'hui à une accélération (du nombre) des expulsions et des démolitions d'habitations, a déploré cet expert indépendant, nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le droit au logement est central dans toute réponse à la pandémie».

Balakrishnan Rajagopal a cité le Kenya où plus de 8000 personnes ont été expulsées de chez elles en un seul jour en mai et le Brésil où plus de 2000 familles ont perdu leur logement en pleine pandémie. Des interdictions provisoires d'expulsions édictées «dans de nombreux pays sont terminées ou sur le point de l'être, ce qui suscite de graves inquiétudes quant à un possible un tsunami d'expulsions qui s'ensuivrait». «Les gouvernements ne devraient pas permettre que des gens deviennent des sans-abri au cours de cette pandémie car ils ont perdu leur travail et ne peuvent pas payer leur loyer ou leur prêt immobilier», a souligné l'expert.

La France, où la trêve hivernale a été prolongée à deux reprises, jusqu'au 10 juillet dernier, s'était engagée, fin juin, à ce qu'aucune expulsion n'ait lieu «sans possibilité de relogement». C'est l'ancien ministre chargé du Logement Julien Denormandie qui avait fait cette promesse devant l'Assemblée nationale (voir ci-dessous).

Plus de places d'hébergements en France?

Un mois et demi plus tard, la garantie n'est plus la même: il n'est plus question de «relogement» mais au minimum d'«hébergement». Une solution qui se veut temporaire. «Je suis cela de très près avec les préfets qui sont à la manœuvre, a déclaré Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, la semaine dernière sur Europe 1 (à partir de 8'15''). Ce que nous avons dit, c'est pas d'expulsions sans solution, pas forcément de relogement mais au moins d'hébergement. Globalement, les préfets appliquent cette instruction et trouvent des solutions d'hébergement».

Et de reconnaître: «L'hébergement est une solution temporaire qui n'est pas une bonne solution. Mais ce n'est pas forcément possible de passer directement d'une expulsion à un relogement. C'est pourquoi nous passons par l'hébergement. Il faudra probablement qu'on ouvre plus de places (à la rentrée).».

Aux États-Unis, selon l'Institut Aspen, ce sont plus de 40 millions d'Américains qui risquent de perdre leur domicile au cours des prochains mois. «Les expulsions forcées sont une violation scandaleuse des droits de l'homme», a rappelé Balakrishnan Rajagopal.