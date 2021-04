Un client n'est pas informé de la hausse du prix de son forfait téléphonique, il obtient réparation

Si les opérateurs sont en droit d'augmenter leurs tarifs, ils sont cependant tenus d'informer leur clientèle. (Pixabay / Niek Verlaan )

Le client d'une entreprise de télécommunication a connu une augmentation du prix de son forfait mobile sans en avoir été informé. La Médiatrice des communications électroniques a depuis été saisie et ce particulier a eu gain de cause.

La Médiatrice des communications électroniques a été saisie après que le client d'une entreprise de télécommunication s'est vu imposer une augmentation du prix de son forfait mobile, rapporte Le Figaro. Celle-ci stipule que les consommateurs doivent être prévenus avant toute hausse.

Certains prix ont augmenté de 80 %

Le client a ainsi demandé que le prix initial de son abonnement soit rétabli et que les sommes qu'il a dû verser en plus lui soient remboursées. Chaque mois, le prix de son forfait se voyait augmenter de 4 euros. En réponse, l'entreprise avait proposé à ce particulier une remise mensuelle de cette même somme pendant un an. Mais le plaignant a jugé ce geste commercial insatisfaisant, rapporte également le quotidien généraliste.

Les forfaits mobiles à petit prix de Bouygues Telecom, ainsi que d'Orange, de Free et de SFR ont augmenté, en 2019. Certains d'entre euros ont même connu une hausse de près de 80 %. Si les opérateurs sont en droit d'augmenter leurs tarifs, ils sont cependant tenus d'informer leur clientèle.

Le particulier n'avait pas été informé

Dans cet exemple précis, l'utilisateur n'avait pas été notifié de ce changement. La Médiatrice appelle à ce que l'opérateur accorde à ce particulier une remise de 4 euros par mois « jusqu'à la modification ou la résiliation de son abonnement », ou bien l'allocation d'une indemnisation.