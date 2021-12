Un chauffe-eau mal réglé cause 125 euros de surcoût par an

PRATIQUE - Près de 900.000 chauffe-eau sont mal paramétrés en France, avec à la clé des dépenses inutiles non négligeables.

Le chauffe-eau représente le deuxième poste de consommation d’énergie des ménages, après le chauffage, soit environ 12%, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe). Or, un chauffe-eau mal réglé peut vous donner des sueurs froides. Selon les données fournies par le fournisseur d’électricité et de gaz Ohm Énergie au Parisien, ce ne sont pas moins de 900 000 appareils qui subissent un mauvais paramétrage en France et engendrent un surcoût annuel moyen de 125 €. «Les dépenses induites par un chauffe-eau mal asservi depuis des années, valent plus cher à terme que le chauffe-eau en lui-même», alerte François Joubert, fondateur d’Ohm Énergie.

Un ballon d’eau chaude présente un fonctionnement similaire à celui d’une bouilloire: une résistance thermique située dans une cuve chauffe l’eau. De l’eau froide se substitue à l’eau chaude écoulée et la résistance s’allume pour chauffer cette eau froide.

Une simple manipulation peut changer la donne

Si votre chauffe-eau est mal réglé, plusieurs cas de figure se présentent: soit il se déclenche uniquement lors des heures pleines (le jour) et pas au moment des heures creuses (en général la nuit, entre 21h30 et 7h30), soit il se déclenche en continu, sans prendre en compte la différence entre heures creuses et heures pleines. Il est alors possible, par le biais d’un simple réglage à effectuer soi-même ou à faire effectuer par un électricien, de programmer le chauffe-eau en heures creuses, par exemple, période où l’électricité est la moins chère. «Si le ballon dispose d’un contacteur jour/nuit, il suffit de vérifier qu’il est placé sur un pilotage automatique et si le tableau électrique ne dispose pas de compteur, un électricien peut venir en installer un pour une cinquantaine d’euros», précise François Joubert. Ohm Énergie prévient les foyers d’une éventuelle surconsommation, dans le cas où les clients les autorisent à accéder à leur compteur Linky, qui différencie la consommation de chaque appareil.

«D’autres dépenses énergétiques pourraient être évitées si les appareils électriques étaient éteints par exemple et non mis en veille», ajoute le fondateur d’Ohm Énergie.