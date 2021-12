Un chalet luxueux et écolo en vente près de Megève

Ce chalet de prestige chauffé par un système de géothermie et des panneaux solaires, cherche un acheteur. Son prix? 2,69 millions d’euros.

Ce chalet de belle facture construit en 2020 et situé à Cordon, un petit village en Haute-Savoie à 900 mètres d’altitude et à 12 kilomètres de Megève, allie écologie et confort. D’une surface de 221 mètres carrés et implanté sur un terrain plat de 1286 mètres carrés, il dispose de six pièces dont cinq chambres réparties sur trois étages.

Il est équipé d’un système de chauffage géothermique, qui utilise une énergie renouvelable pour produire de la chaleur, et de panneaux solaires, des dispositifs qui ne retirent rien à son élégance. Son design boisé offre un cadre de vie naturel, à la luminosité douce. L’escalier menant à l’étage longe un mur en pierres qui renforce cet aspect naturel. Cette maison en bois de prestige est proposée à la vente par Barnes , réseau immobilier de luxe, au prix de 2,69 millions d’euros.

Vue panoramique sur le Mont-Blanc

En rez-de-jardin, il est doté d’une grande entrée avec rangements, de trois chambres et d’une salle de bain ainsi que de toilettes. L’étage supérieur comprend la pièce de vie agrémentée d’une cheminée et une grande cuisine à l’américaine qui constitue un espace ouvert, décloisonné. De vastes baies vitrées vous font profiter d’une vue imprenable sur les montagnes environnantes dont le Mont-Blanc, en communion avec la nature.

Il est possible d’accéder directement au jardin. Le dernier étage est occupé par une chambre avec une salle de douche ainsi qu’une spacieuse suite parentale. Les poutres apparentes ornent toutes les pièces et leur donnent un charme certain. Une annexe apporte un espace supplémentaire non négligeable pouvant faire office de garage, de local à ski et de buanderie.