Un appartement parisien coûtait l'équivalent de 870 euros du mètre carré en 1960

En 1960, le prix du mètre carré des appartements dans l'ancien était ainsi de 525 francs, soit 80 euros. Si l'on tient compte de l'inflation, cela représenterait l'équivalent de 870 euros de 2020. Or, le mètre carré médian était de 10.950 euros en 2020. Cela signifie une augmentation de 4,3 % par an du prix de l'immobilier sur les 60 dernières années. Mais dans le même temps, la capacité d'emprunt des ménages a aussi augmenté de manière significative.

Une hausse des prix de 4,3 % par an

À cette époque, le salaire minimum brut de l'époque s'élevait à 284 francs, ce qui correspondrait aujourd'hui à 471 euros. Ainsi, pour payer un mètre carré d'un bien immobilier dans la capitale, il fallait compter 1,85 mois de salaire.

En 2020, le prix médian du mètre carré s'élève à 10.950 euros. Cela représente un tarif 12,6 fois plus élevé qu'il y a 60 ans et une hausse de 4,3 % par an. Il faut désormais 7 mois de salaire au minimum pour payer un mètre carré à Paris.

Une trajectoire des prix non-linéaire

La capacité d'emprunt des ménages a cependant augmenté fortement ces vingt dernières années. Avec un taux d'intérêt moyen à 1,2 %, contre 5,3 % en 1960, les ménages qui s'endettent à hauteur de 33 % sur 20 ans avec un salaire minimum ont une capacité d'emprunt de 110.500 euros, contre 23.200 euros en 1960. BFM Immo souligne que l'augmentation des prix de l'immobilier ne s'est pas faite de manière linéaire, entre baisses significatives et fortes hausses comme c'est le cas ces dernières années.