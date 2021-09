Trouver un emploi grâce à Mobiville

On a tous un jour ou l'autre, une envie d'ailleurs... Mais ces aspirations à « changer d'air » sont souvent aussi vite refoulées qu'elles surgissent ! On trouve en effet généralement milles raisons de ne pas bouger, quand bien même est on persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs. Et pourtant, si un outil vous aidait à y voir plus clair, en vous épaulant à chaque étape de votre projet de mobilité : choix de la ville, aides financières potentielles, opportunités professionnelles... ? C'est exactement ce que propose Mobiville, une plateforme d'assistance à la mobilité, mise en place par Pôle Emploi et Action Logement.

Trouver un emploi gra?ce a? Mobiville - iStock-rustamank

Emploi, cadre de vie, logement...

Un service qui continue à évoluer

Ce sont bien souvent les trois critères décisifs qui peuvent débloquer un choix de mobilité, et - il n'y a pas de hasard - ce sont aussi les trois onglets que comprend le site Mobiville ! Ainsi, l'utilisateur, qu'il soit actif, étudiant ou demandeur d'emploi, accède gratuitement à la plateforme et renseigne ses critères personnels : le poste qu'il recherche, le cadre de vie auquel il aspire (ex ; mer, montagne, campagne...), et le type de logement qui lui conviendrait au vu de la composition de sa famille. Un algorithme va alors étudier les offres en stock et sélectionner celles qui se rapprochent le plus des doléances émises par le candidat à la mobilité ! Lui seront alors indiqués des éléments plutôt professionnels tels que le salaire brut moyen du métier sélectionné dans la ville donnée, le nombre d'offres d'emploi (elles sont actualisées en temps réel depuis le site de Pôle emploi), mais aussi des informations pratiques (notamment toutes les aides accessibles, dont celles d'Action Logement), et inhérentes à la qualité de vie : les logements disponibles, leur prix moyen, la qualité de l'air, la température moyenne, les équipements de loisirs, etc.Mobiville, pour l'heure, ne couvre pas la totalité des secteurs d'activité. La plateforme priorise en effet 77 métiers qui ont été choisis car ils sont dits « en désajustement géographique ». Cela signifie - ainsi que l'explique Kathleen Marie-Joseph, responsable de la plateforme Mobiville chez Pôle emploi - que « d'un côté on a des entreprises qui ne parviennent pas à recruter, et de l'autre des demandeurs d'emploi qui n'arrivent pas à décrocher un emploi pérenne car ils ne se trouvent pas sur le bon territoire". Si l'objectif prioritaire était donc de gérer ces métiers dits en tension, la plateforme a vocation, à terme, à développer son « potentiel d'élargissement » ; non seulement en termes de spectre des métiers, mais aussi pour tout ce qui est extra-professionnel. L'utilisateur trouvera peut-être ainsi bientôt des annonces immobilières, des recommandations de quartiers par rapport à son budget, etc. Lancée en mars de cette année, la première version s'enrichie sans cesse, en prenant en compte les retours utilisateurs. "Il y a deux semaines, nous avons eu des demandes de la part d'usagers pour avoir des informations sur le nombre d'écoles dans chaque ville, alors on a rapidement ajouté cette donnée." explique par exemple Kathleen Marie-Joseph.