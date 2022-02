Trésorerie personnelle : et si vous la rentabilisiez !

Les solutions pour rentabiliser l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire. (© Shutterstock)

Avec la crise sanitaire, les Français ont épargné massivement, mais ce bas de laine dort pour partie sur des comptes courants. Voici les solutions pour le réveiller.

C’est un chiffre vertigineux qui ne manque pas d’étonner. Les Français laissent dormir sur leurs comptes courants la bagatelle de 512 milliards d’euros, selon les données de la Banque de France. Et, si l’on y ajoute l’argent liquide conservé sous le «matelas», le montant s’élève à 757 milliards, soit plus du double de l’encours du Livret A !

Certes, le besoin d’accumuler une épargne de précaution est parfaitement légitime. Mais laisser dormir sur des comptes courants des sommes aussi importantes sous le prétexte que les taux d’intérêt sont au plus bas est dommageable, car des solutions existent pour faire fructifier sa trésorerie.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, vient d’ailleurs de donner un coup de pouce en décidant de suivre les recommandations de la Banque de France. Il a ainsi décidé de relever à 1% le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire, à compter du 1er février.

Mieux, au regard de l’inflation, terme qui avait disparu du vocabulaire depuis 2014, la rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP) a été portée de 1% à 2,2%, c’est-à-dire à son niveau du 1er février 2013 (2,25%). Et, avec le relèvement prévisible des taux directeurs de la Banque centrale européenne d’ici la fin 2022, tous les produits indexés sur les taux du marché monétaire vont sans doute retrouver du lustre. Voici donc les