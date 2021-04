Transports : bientôt une prime à la conversion pour remplacer sa vieille voiture par un vélo ?

La prime pourrait servir à l'achat d'un vélo électrique, de plusieurs vélos au sein d'un même foyer ou à s'abonner aux transports en commun de sa commune. (illustration) (Pixabay / Pexels)

Les députés ont voté vendredi 9 avril un amendement à la loi Climat et résilience visant à instaurer une prime à la conversion permettant d'acheter des vélos à assistance électrique (VAE). Ce dispositif permettrait à certains de troquer une vieille voiture polluante contre un vélo.

Jusqu'à présent, les primes à la conversion servaient à se débarrasser d'une vieille voiture au profit d'un modèle plus récent et moins polluant. Mais vendredi 9 avril, les députés français ont décidé d'aller plus loin dans la direction des mobilités vertes en adoptant un amendement dans le cadre de la loi Climat et résilience, rapporte Le Parisien.

Un « signal fort »

Cet amendement permet d'utiliser une prime à la conversion pour acheter un vélo à assistance électrique (VAE). « Grâce à cet amendement, on ne se contente pas de mettre au rebut des voitures polluantes, explique Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. On diminue aussi la circulation automobile. »

Pour l'heure, les modalités de l'élargissement de la prime à la conversion aux vélos n'ont pas encore été fixées. « Tout reste à écrire, indique Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables et conseiller régional écologiste d'Ile-de-France. L'idéal serait au moins d'avoir une prime qui couvre 40 % à 50 % du prix d'un vélo à assistance électrique. »

Les élus envisagent que cette prime puisse servir à l'acquisition de plusieurs vélos au sein d'un même foyer mais aussi, pourquoi pas, à financer un abonnement aux transports en commun. « Nous enclenchons une autre philosophie, se félicite Jean-Marc Zulesi, député LREM des Bouches-du-Rhône et rapporteur de la loi Climat et résilience. C'est un signal fort que nous envoyons. »