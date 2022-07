Tout savoir sur la hausse de la prime d’activité

Tandis que les prix augmentent dans à peu près tous les secteurs, le Gouvernement souhaiterait revoir à la hausse le montant de la prime d’activité.

Présentation de la prime d’activité

La prime d’activité a été créée pour les personnes aux ressources modestes. Elle permet d’encourager les travailleurs à reprendre ou exercer une activité professionnelle et soutient le pouvoir d’achat de ces derniers. Elle est réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans vivant en France et peut aussi bien être attribuée aux salariés qu’aux fonctionnaires, étudiants, stagiaires, apprentis, travailleurs non salariés et personnes en congé (sabbatique, parental…). Cette aide sociale a été introduite par la loi nᵒ 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Son montant dépend des ressources de l’ensemble des membres du foyer et de la composition de celui-ci. Tous les trois mois, vous devez déclarer les ressources de toutes les personnes composant votre foyer. Tout changement de situation est à déclarer immédiatement. Pour faire une demande de prime d’activité, il faut s’adresser à la Caf (Caisse d’allocations familiales) ou à la MSA (Mutualité sociale agricole) en fonction de votre situation. Le calcul de la prime d’activité se fait en prenant en compte le montant forfaitaire éventuellement majoré - qui varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge - auquel on ajoute 61 % des revenus professionnels du foyer ainsi que les bonifications individuelles. On retranche ensuite l’ensemble des ressources du foyer pour établir la prime. Le montant forfaitaire est depuis le 1er avril 2022 de 563.68 € / mois. À noter : la prime d’activité a remplacé le RSA activité et la prime pour l’emploi.

Hausse du montant de la prime d’activité

Les prix des carburants augmentent, ceux des énergies également tout comme ceux des produits alimentaires… Le pouvoir d’achat de nombreux Français est en conséquence mis à mal et le Gouvernement cherche diverses solutions. Parmi ces dernières, citons la hausse de la prime d’activité. Selon des sources citées par Les Echos, le projet de loi sur le pouvoir d’achat pourrait en effet inclure un volet sur les prestations sociales et une augmentation de 4 % du montant de la prime d’activité. Le montant forfaitaire passerait alors à 586,75 euros soit 22 euros supplémentaires. Si cette mesure voit bel et bien le jour, elle coûtera dans les sept milliards d’euros à l’État français. La prime d’activité revue à la hausse devrait être versée rétroactivement. Ainsi, sa hausse serait effective au 1er juillet de cette année. Pour information, en mars 2022, 4,6 millions de foyers français percevaient la prime d’activité et touchaient en moyenne 185 euros. Avec la double revalorisation du SMIC, le nombre de bénéficiaires de cette aide sociale pourrait augmenter puisqu’en parallèle à l’augmentation du SMIC, il y a la hausse du point de sortie du dispositif de la prime d’activité.

Un projet de loi présenté début juillet

Le projet de loi sur le pouvoir d’achat des Français doit être présenté au début de ce mois de juillet. Il inclut diverses propositions vouées à aider la population face à la hausse du coût de la vie. En parallèle, le montant d’autres aides a également été revu à la hausse (+4 %) : RSA (revenu de solidarité active), AAH (allocation adulte handicapé)…