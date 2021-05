Toulouse : le marché immobilier résiste à la crise de l'aéronautique

Dans certains quartiers, les prix peuvent dépasser les 6.000 euros du m2 à Toulouse. (© G. Gobet / AFP)

Des professionnels constatent un manque d'appartements et de maisons à la vente et à la location à Toulouse. Notre enquête complète sur le marché de l'immobilier dans la ville rose.

Le marché toulousain demeure attrayant, avec des prix immobiliers trois fois moins chers que dans la capitale.

«La cote progresse, mais la hausse ralentit, constate Sophie Bensaid, directrice des agences Stéphane Plaza Carmes et Capitole. Les biens mettent un peu plus de temps à se vendre mais ils partent sans rabais.» Si les conséquences de la crise actuelle vont peser sur l'économie de la région, acheter et investir à Toulouse reste porteur sur le long terme.

La prime va aux appartements avec des extérieurs

Des professionnels constatent un manque d'appartements et de maisons aussi bien à la vente et à la location. Il y a toujours autant d'arrivants et leur nombre reste supérieur à celui des partants.

«Les vendeurs attendent et on ne voit pas de redémarrage de l'offre, ce qui entraîne des tensions persistantes sur les prix, affirme Julien Michon, de Mon Chasseur Immo. Même pour les appartements à rénover, il n'y a pas de baisse des prix.»

Dans les quartiers centraux de la ville rose, aux Carmes et au Capitole, on trouve des appartements d'une pièce avec cuisine séparée en bon état entre 130.000 et 140.000 euros et des deux-pièces entre 180.000 et 185.000 euros. Comptez un budget de 100.000 euros pour un studio de 15 à 20 m2. Ces quartiers sont toujours les plus chers de la ville avec ceux des Chalets, de Saint-Étienne et de Saint-Georges.

Dans le quartier