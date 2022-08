Toulouse : elle continue de toucher le RSA alors qu'elle a déménagé pour travailler à l'étranger

La trentenaire sera jugée en juin 2023 pour sa fraude aux prestations sociales. (Photo d'illustration) (Mabel Amber / Pixabay)

Une femme de 30 ans a été entendue mardi 23 août par les policiers à Toulouse (Haute-Garonne) pour une fraude aux aides sociales. Elle est soupçonnée d'avoir continué à toucher le RSA de mars 2018 à octobre 2020 alors qu'elle avait quitté l'Hexagone pour travailler dans un pays du Golfe persique. Montant du préjudice pour la Caf : 11 000 €.

Elle touche indûment 11 000 € d'allocations

La trentenaire a demandé à toucher le RSA en 2017 et, après validation, a commencé à toucher un peu plus de 500 € chaque mois. Mais l'année suivante, elle a quitté la France pour s'installer dans un pays du Golfe persique où elle avait décroché un emploi. Elle n'a rien déclaré à la Caisse aux allocations familiales (Caf).

Entre mars 2018 et octobre 2020, la Toulousaine a ainsi touché le RSA alors qu'elle n'y avait normalement plus droit. Montant estimé du préjudice pour la Caf : 11 000 €. Lors de son audition, elle a reconnu les faits et sera jugée le 5 juin 2023 dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Les escroqueries aux prestations sociales représentent plus de deux milliards d'euros chaque année. À la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), 700 contrôleurs sont chargés en permanence d'identifier les erreurs et les fraudes, qui représentent 3 % des prestations versées.