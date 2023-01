Télétravail : les salariés assurent travailler « gratuitement » 6 heures par semaine

Les salariés en télétravail feraient des heures supplémentaires non rémunérées. Illustration (Pixabay / StartupStockPhotos)

Les personnes en télétravail auraient tendance à effectuer plus d'heures que lorsqu'elles sont en présentiel, selon une étude. Ainsi, près des deux tiers des salariés français ont assuré télétravailler « gratuitement » en moyenne six heures par semaine. Et contrairement aux heures supplémentaires réalisées au bureau, elles ne sont pas rémunérées.

Depuis la pandémie de Covid-19, le télétravail s'est largement démocratisé, lorsqu'il est possible au sein des entreprises. La France n'échappe pas à ce phénomène devenu une véritable aspiration pour de nombreux salariés. Cependant, une étude « People at Work 2022 » d'ADP, spécialiste des solutions RH, révèle que cette nouvelle organisation du travail peut avoir des conséquences sur le nombre d'heures effectuées par les employés. En effet, les salariés français qui font du télétravail auraient tendance à travailler plus lorsqu'ils sont chez eux, rapporte BFM TV .

Les jeunes plus touchés par le phénomène

Selon les chiffres de cette étude, près des deux tiers des salariés interrogés ont affirmé télétravailler « gratuitement » une partie de leur temps. En moyenne, cela représente six heures hebdomadaires qui ne sont pas rémunérées, à l'inverse d'heures supplémentaires qui sont effectuées sur le lieu de travail.

Ce sont les jeunes qui ont une propension plus importante à effectuer plus d'heures en télétravail : 73 % des 18/24 ans sont concernés contre 57 % des 45/54 ans. Il en va de même pour le nombre d'heures : les 18/24 ans télétravaillent en moyenne 7,8 heures de plus par semaine, 6,5 heures pour les 25/34 ans et 5 heures pour les 45/54 ans.

Des heures supplémentaires sans rémunération additionnelle

Dans le domaine de l'information et des médias, le nombre d'heures télétravaillées « gratuitement » chaque semaine monte à 9 en moyenne. Les secteurs de l'immobilier et des télécoms puis de la finance, des loisirs et de l'accueil sont aussi les plus touchés par ce phénomène.

« Ces chiffres montrent que les salariés à distance effectuent des heures supplémentaires chaque jour sans rémunération additionnelle, qu’il s’agisse de commencer plus tôt ou de se déconnecter plus tard, de faire des pauses raccourcies, de se rendre disponibles en dehors des horaires de travail normaux, et donc de répondre toujours présents » , a analysé Carlos Fontelas De Carvalho, Président d’ADP en France et en Suisse.