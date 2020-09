Télétravail... à l'hôtel !

Alors que le recours au télétravail a augmenté à cause de la pandémie de COVID-19, certains hôtels ont pensé aux télétravailleurs.

Le télétravail offre de nombreux avantages comme, par exemple, le fait d'éviter les transports en commun ou simplement de prendre sa voiture. Mais si beaucoup apprécient de pouvoir travailler de chez eux, installés à leur bureau ou sur le canapé (avec ou sans les chats), d'autres préfèrent une ambiance plus propice à la concentration et à la productivité et où les distractions sont moins nombreuses. Pour accompagner les télétravailleurs dans cette « nouvelle » façon de travailler, plusieurs groupes hôteliers ont décidé d'adapter leur offre à ces derniers. Accor et d'autres chaînes proposent ainsi la location de chambres à la journée et plus encore.En Grande-Bretagne, le groupe Accor a eu l'idée de proposer dans pas moins de 250 établissements la location de chambres à la journée (9 h-18 h 00) pour environ 38 euros à 177 euros selon les hôtels. Et bonne nouvelle pour les Français, le concept devrait prochainement traverser la Manche. D'autres pays européens sont également concernés. Mais comment le groupe a-t-il eu cette idée ? Suite à un sondage « réalisé auprès de plus de 2 000 travailleurs britanniques bloqués chez eux pendant le confinement. La moitié a souffert du télétravail à la maison et 23 % reconnaissent avoir perdu en productivité. Or nous avons des chambres disponibles, qui répondent à tous les protocoles sanitaires. Notre offre répond à un besoin immédiat des entreprises et des salariés » explique ainsi Karelle Lamouche, directrice commerciale Europe du célèbre groupe hôtelier.La chaîne Accor n'est pas la seule à proposer des chambres aux télétravailleurs. C'est également le cas de l'Hôtel Arvor qui invite ses clients à profiter d'une « ambiance propice à la concentration et à la productivité. Un lieu calme, central et facile d'accès, une chambre privée avec un bureau confortable, un WIFI haut débit, du thé et du café à disposition, une offre déjeuner, un réceptionniste-concierge à votre disposition : toutes les conditions sont réunies pour travailler efficacement et sereinement ». Les Hôtels Barrière font également partie des groupes proposant des chambres pour les travailleurs à distance. L'offre « ESCAPADE TÉLÉTRAVAIL » comprend la nuit en chambre supérieure, les petits-déjeuners au restaurant de l'établissement, une pièce de travail (salle de réunion ou chambre selon disponibilité) et deux pauses quotidiennes avec boisson (chaude ou froide) et accompagnement sucré (à partir de 245 euros la nuit). Enfin, à Perpignan, l'établissement familial Le Mondial propose des « easy rooms ». Ce sont des chambres transformées en espaces de travail et qui sont à louer pour une demi-journée (20 euros) ou une journée complète (30 euros). Bien entendu, ces diverses offres sont faites dans le respect des gestes barrières (port du masque, nettoyage régulier des chambres et parties communes...) afin de limiter la propagation du virus.