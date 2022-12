Taxe foncière : Cette propriétaire paye pour deux pièces qui n'existent pas chez elle

Une habitante de l'Isère a remarqué que deux pièces qui n'existaient pas chez elle apparaissaient sur sa taxe foncière (illustration). (Pixabay / nattanan23)

La propriétaire d'une maison située en Isère a constaté une erreur sur sa taxe foncière 2021. Un garage et une buanderie ont été pris en compte mais ces deux pièces n'existent pas chez elle. Elle demande donc que sa taxe soit revue à la baisse.

Payer pour des pièces... qui n'existent pas. C'est la situation dans laquelle se trouve une habitante de Chuzelles (Isère). Comme le raconte Actu Grenoble mardi 29 novembre, elle s'est aperçue que sa taxe foncière 2021 était erronée et affichait un garage et une buanderie qu'elle ne possède pas. Depuis plus d'un an, elle tente de résoudre le problème avec l'administration fiscale, en vain.

« Pas payer pour ce que je n’ai pas »

L'Iséroise est propriétaire depuis 2021 de cette maison et elle a déclaré auprès de l'administration une surface de 93 m2. Or, sur sa taxe foncière apparaît 66m2 supplémentaires avec deux pièces qui sont donc inexistantes. « Je ne cesse de dire aux services de l’État de venir voir eux-mêmes » , a-t-elle indiqué à nos confrères, ajoutant qu'elle ne veut « pas payer pour ce que je n’ai pas » .

Résultat, sa taxe foncière s'élève à 864 €, une somme qu'elle juge donc « trop élevée » . Elle a ainsi fait part de la situation au fisc dès novembre 2021. Depuis, le dossier n'a pas avancé, selon elle. « Cela fait un an que j’ai fait ma demande et si je n’avais pas payé cette taxe injuste, j’aurais eu 10 % de majoration » , a avancé l'Iséroise auprès d' Actu Grenobl e. « Je ne sais plus quoi faire, j’ai l’impression d’être face à un mur » , a-t-elle déploré.