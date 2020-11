Stationnement : ils respectent le confinement, leur camping-car embarqué par la fourrière

Un jeune homme vivant à Orléans a ainsi écopé d'une note de 300 € de la part de la fourrière. (Pixabay / Florian Pircher)

Durant ce deuxième confinement, plusieurs personnes ont reçu des amendes de stationnement et des frais de fourrière. La loi interdit en effet de laisser une voiture stationnée à la même place plus de sept jours. Or, si les véhicules n'avaient pas bougé pendant plusieurs jours, c'est parce que leurs propriétaires respectaient à la lettre le confinement.

Sanctionnés pour avoir trop bien respecté le confinement. C'est la situation ubuesque dans laquelle se sont retrouvées plusieurs personnes depuis fin octobre en France. À Nîmes (Gard), un couple de retraités a récemment appris que son camping-car avait été placé en fourrière pour n'avoir pas respecté les règles de stationnement, rapporte France Bleu Gard Lozère lundi 23 novembre.

Le camping-car saisi après sept jours

Arrivé à Nîmes juste avant le reconfinement, le couple a garé son camping-car sur une place gratuite en dehors du centre-ville. Mais une source anonyme a ensuite signalé à la police que le véhicule n'avait pas bougé depuis plus de sept jours, et celui-ci a été saisi et placé en fourrière. Les deux retraités ont reçu une amende de 35 € pour stationnement et des frais de fourrière à hauteur de 125 €.

« On ne trouve pas ça juste. Pourquoi on nous tombe dessus en plein confinement ? », s'interroge le couple au micro de France Bleu, dans des propos rapportés par Capital. « On nous dit de ne pas sortir, de rester chez nous. Le camping-car, il ne va pas sortir tout seul ! »

Jusqu'à 300 € de frais de fourrière

La même mésaventure est arrivée à une femme vivant à La Rochelle (Charente-Maritime) qui a écopé de 120 € de frais de fourrière, ainsi qu'à un homme de 23 ans à Orléans (Loiret). Ce jeune pâtissier, sans travail pendant le confinement, a été informé que sa voiture, qu'il avait laissée garée sur une place de parking, avait été emmenée à la fourrière. Il devra s'acquitter de 300 € de frais.

Le jeune homme ne s'est pas découragé et a appelé la police municipale pour expliquer son cas. En vain. « Quand je lui ai demandé quelle case il fallait cocher dans ce cas pour l'attestation de sortie, on m'a répondu : 'l'activité physique !' », explique-t-il à France Bleu Orléans. « C'est absurde. » Le jeune pâtissier a écrit vendredi 20 novembre au maire d'Orléans pour l'informer de cette injustice.