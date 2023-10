Soins dentaires : la Sécurité sociale ne remboursera plus que 60 % des frais à partir du 15 octobre

L'association dénonce des actes préventifs mieux remboursés mais des soins plus chers à payer, notamment pour les jeunes. (Photo d'illustration) (Pixabay / mlarsson62)

Le remboursement des soins dentaires par la Sécurité sociale va passer de 70 à 60 % le 15 octobre 2023. Le gouvernement veut ainsi réorganiser cette branche de la santé et accentuer la prévention chez les 3-24 ans. Mais les patients sans mutuelle vont désormais se retrouver avec un reste à payer plus élevé que les personnes ayant une mutuelle, dénonce 60 Millions de consommateurs.

Le remboursement des soins dentaires va évoluer à partir du 15 octobre 2023. La Sécurité sociale ne remboursera plus que 60 % de ces frais (contre 70 % jusqu'ici), conformément aux mesures annoncées en juin dernier. Cette baisse devrait permettre à l'Assurance maladie de réaliser 500 millions d'euros d'économies… au détriment des patients, rapporte 60 Millions de consommateurs .

Des jeunes moins bien couverts par l'Assurance maladie

Le ministère de la Santé avait indiqué en juin vouloir opérer un « virage préventif » , considérant que la spécialité dentaire est « historiquement tournée vers la réparation et le curatif » . La convention dentaire 2023-2028 signée en juillet 2023 prévoit une revalorisation de 4 % des soins conservateurs pour tous et de 30 % des actes préventifs pour les 3-24 ans. L'examen bucco-dentaire sera désormais pris en charge à 100 % tous les ans et plus tous les trois et la prise en charge du vernis fluoré concernera les 3-24 ans et plus seulement les 6-10 ans.

Cependant, ces mesures destinées à mieux protéger les 3-24 ans vont désavantager les jeunes sans complémentaire, dénonce 60 millions de consommateurs. Le montant de leurs soins va en effet plus augmenter que pour le reste de la population. Par exemple, si le reste à charge pour une dévitalisation est aujourd'hui de 12 euros, il passera à 16 euros à partir du 15 octobre. À compter du 1er janvier 2025, il sera de 21,63 € pour les 3-24 ans, contre 16,64 € pour les autres.

Deuxième problème pointé par 60 Millions de consommateurs : la difficulté de se faire soigner avec la baisse du remboursement par la Sécurité sociale. Si les examens bucco-dentaires annuels seront désormais pris en charge à 100 % pour les 3-24 ans, « il ne sera pas forcément possible de réaliser à la suite un soin » car « la prise en charge [...] ne sera plus que de 60 % », explique Nathalie Delpin, présidente du Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes citée par l'association.