SOGENIAL IMMOBILIER renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Paul MIGLIORINI

Sogenial Immobilier, spécialisée en gestion de fonds immobiliers et en investissement, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Paul Migliorini comme Responsable des Partenariats Centre et Rhône-Alpes.

Paul Migliorini, 31 ans, est diplômé d'un master en gestion de patrimoine et gestion privée à l'ESGF Paris et d'un Bachelor en Commerce, Marketing et Stratégies Digitales à l'IPAG Paris.

Paul commence sa carrière chez IPLUS Diffusion en charge des relations partenaires avec l'animation et le développement d'un réseau d'une vingtaine de CGP. Ensuite, Paul intègre les équipes de Fiducial Gérance en tant que Responsable développement commercial – Arc Atlantique où Il anime un réseau de 250 partenaires sur l'offre SCPI, fonds de fonds immobiliers et groupements forestiers.