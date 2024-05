Sofidynamic : nouvelle SCPI « High Yield » investie dans l’immobilier à haut rendement

sofidy

Pour profiter du point d'entrée offert par ce nouveau cycle immobilier et compléter sa gamme de SCPI, Sofidy annonce le lancement de SOFIDYNAMIC, sa nouvelle SCPI « high yield » investie dans l'immobilier à haut rendement.

Cette nouvelle SCPI, qui propose un profil de risque supérieur aux autres SCPI de Sofidy, vise un objectif de distribution* de 7% brut de fiscalité. Elle se positionne comme une SCPI diversifiée et opportuniste, en ciblant toutes les classes d'actifs avec une orientation prioritaire vers les murs de commerces et les locaux d'activités au sens large.

>> Télécharger la fiche Produit.

Un objectif de distribution* de 7% brut de fiscalité*

L'objectif* de SOFIDYNAMIC est de proposer à l'épargnant un niveau de distribution* supérieur à celui de la moyenne des SCPI de rendement diversifiées du marché. Elle vise ainsi un taux de distribution* annuel de 7% brut de fiscalité, au travers d'une distribution régulière de dividendes sur un horizon de détention long terme conseillé de 8 ans minimum.

Un couple rendement/risque plus élevé et complémentaire aux SCPI « fond de portefeuille »

À ce titre, la gestion haut rendement de SOFIDYNAMIC présente un profil de risque (qualité des emplacements, qualité des locataires…) et une échelle de risque (SRRI : 4/7) supérieurs et complémentaires aux autres SCPI de Sofidy.

Cette nouvelle SCPI diversifiée est donc une alternative intéressante pour des épargnants souhaitant dynamiser leur exposition patrimoniale déjà constituée de SCPI « fond de portefeuille » au profil de risque plus défensif telles que IMMORENTE, IMMORENTE 2 ou encore EFIMMO 1.

Une stratégie d'investissement concentrée sur les actifs offrant une prime de risque élevée

La politique d'investissement de SOFIDYNAMIC vise des actifs capables de servir l'objectif de distribution sur toutes les typologies immobilières en ciblant prioritairement :

Les actifs de commerces (notamment les retail parks et les moyennes surfaces de périphérie, mais également les galeries commerciales, les commerces de centre-ville…),

Les locaux d'activités au sens large (la logistique principalement dite « urbaine », les entrepôts, le stockage pour particuliers, les locaux industriels, les data centers…).

À titre secondaire, la SCPI pourra ajouter à sa cible d'investissement d'autres typologies d'actifs comme l'immobilier de bureaux, l'immobilier géré (résidences étudiantes, coliving, senior, santé) ainsi que l'immobilier d'hôtellerie et de loisirs.

Tirez parti du point d'entrée offert par ce nouveau cycle immobilier

Pour ce faire la SCPI orientera ses investissements vers les actifs immobiliers ayant bénéficié de fortes corrections à la baisse ces derniers mois et offrant une prime de risque pleinement reconstituée. Elle bénéficiera de la profondeur du sourcing de Sofidy pour identifier des actifs offrant un fort rendement** immédiat dans les meilleures villes secondaires et recherchera dans les plus grandes métropoles des actifs dont le rendement** pourra être porté à un niveau élevé par un travail d'asset management plus intensif.

SOFIDYNAMIC pourra également se positionner de manière très opportuniste sur les marchés secondaires de parts de fonds immobiliers conjuguant une forte décote et un rendement** intéressant à l'achat d'une part, et de bons fondamentaux immobiliers d'autre part.

Fidèle à ses principes de gestion, SOFIDY attachera une grande importance à la diversification et à la mutualisation du patrimoine et des risques de contreparties des locataires. Une attention particulière sera portée sur la constitution d'un niveau de granularité élevé en termes de nombre d'actifs et de locataires, de diversité géographique et de typologies d'usage des actifs.

Une solution d'épargne résolument grand public et accessible à partir de 300€

Cette nouvelle SCPI est une solution d'épargne immobilière grand public accessible dès 300€ (1 part minimum). Elle affiche une commission de souscription limitée à 2% HT (soit 2,4% TTC🔥)

Offre exclusive BoursoBank 2% du montant de votre souscription offerts (1) ! et aucune commission de retrait en cas de sortie au-delà de la durée de détention recommandée de 8 ans.

En revanche, l'investissement en immobilier s'inscrivant dans le long terme, une commission de retrait acquise à la SCPI de 5% HT (soit 6% TTC) est appliquée en cas de sortie anticipée avant les 8 années de détention recommandée.

(1) 2 % offerts pour toute souscription à une part de SCPI Sofidynamic. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 dans la limite d'une capitalisation de 100 millions d'euros de la SCPI.

La prime correspondant à 2% du montant de la souscription sera versée sur le compte bancaire BoursoBank du client dans les 30 jours qui suivent la souscription.