Sofidynamic est disponible dans le PERin MATLA !

sofidy

L'interview de Nicolas VAN DEN HENDE (Directeur Epargne Sofidy) suite au référencement de Sofidynamic dans le PERin MATLA.

1. Pourriez-vous présenter votre nouvelle SCPI Sofidynamic ?

Sofidynamic est une SCPI diversifiée et opportuniste qui se positionne sur le « haut rendement ». Nous avons souhaité lancer cette nouvelle SCPI pour compléter notre gamme et pour profiter du point d'entrée offert par ce nouveau cycle immobilier.

Elle a pour objectif de proposer un rendement supérieur à celui de la moyenne des SCPI diversifiées du marché, au travers d'une distribution régulière de dividendes sur un horizon de détention de long-terme (objectif non garanti).

2. Sofidynamic est une SCPI « High Yield » : de quoi s'agit-il ?

Sofidynamic vise un rendement annuel moyen de 7 % brut de fiscalité pour l'associé, sur un horizon de placement recommandé de 8 ans.

Par ailleurs et compte tenu du bon démarrage de son activité, la SCPI a relevé pour 2024 son objectif de taux de distribution annualisé à plus de 8 %(1) brut de fiscalité.

C'est une distribution élevée, même si nous rappelons que le rendement et le capital ne sont pas garantis, et que tout investissement comporte des risques. Pour générer 7 % de rendement minimum, nous devons acheter des actifs qui rapportent au minimum 8 à 9 %. Nous avons des opportunités de ce type actuellement car nous profitons du nouveau contexte et du nouveau cycle immobilier pour aller chercher ces nouveaux niveaux de rendement.

3. Comment peut-on souscrire à cette SCPI avec BOURSOBANK ?

Vous pouvez souscrire à SOFIDYNAMIC en pleine propriété via votre compte titre BoursoBank et dorénavant via le PERin MATLA distribué par BoursoBank afin de préparer sa retraite. Les conditions d'investissement en PERin sont décrites dans les pages 28 et 29 de la notice du contrat

Le premier point sur la gestion et la stratégie de Sofidynamic : Bourso Focus Sofidynamic

4. Quelle est sa stratégie d'investissement pour profiter d'un marché en baisse ?

SOFIDYNAMIC vise un portefeuille diversifié et mutualisé de biens ayant bénéficié de fortes corrections à la baisse ces derniers mois et offrant une prime de risque pleinement reconstituée.

Elle bénéficie de la profondeur du sourcing de Sofidy pour identifier des actifs offrant un fort rendement immédiat dans les meilleures villes secondaires européennes et recherche dans les plus grandes métropoles des actifs dont le rendement pourra être porté à un niveau élevé par un travail d'asset management plus intensif.

Cette SCPI cible prioritairement :

les actifs de commerces (notamment les retail parks et les moyennes surfaces de périphérie, mais également les galeries commerciales, les commerces de centre-ville…),

et les locaux d'activités au sens large (la logistique principalement dite « urbaine », les entrepôts, le stockage pour particuliers, les locaux industriels, les data centers…).

À titre secondaire, la SCPI pourra investir dans l'immobilier de bureaux, l'immobilier géré (résidences étudiantes, coliving, senior, santé) ainsi que l'immobilier d'hôtellerie et de loisirs.

Sur le plan géographique, ces investissements pourront être situés dans l'Espace Économique Européen, au Royaume-Uni, ainsi qu'en Suisse, même si la France sera privilégiée dans un premier temps.

L'investisseur doit être conscient que la SCPI vise un objectif de haut rendement qui traduit une politique d'investissement orientée vers des actifs immobiliers présentant un risque raisonnablement élevé, pouvant se traduire notamment par des localisations secondaires et/ou un état d'usage à améliorer et/ou un état locatif faiblement sécurisé.

5. Pourquoi investir dans SOFIDYNAMIC si on a déjà des SCPI Sofidy ou d'autres Société de gestion ?

Cette nouvelle SCPI s'adresse aux épargnants souhaitant soit dynamiser leur épargne déjà constituée de SCPI « fond de portefeuille » ou voulant bénéficier d'un point d'entrée intéressant offert par le nouveau cycle immobilier.

Par ailleurs, Sofidynamic a été pensée comme une solution d'épargne résolument grand public, grâce à un ticket d'entrée minimal de 300 euros, et des frais d'entrée réduits de l'ordre de 2 % HT (soit 2,4 % TTC). La commission de sortie est quant à elle de 0 % au-delà de la durée de détention recommandée de 8 ans – et de 5 % HT (soit 6 % TTC) en cas de sortie avant la période de détention recommandée des 8 ans.

6. Comment Sofidynamic se démarque-elle sur le marché ?

Sofidynamic bénéficie de près de 40 ans de savoir-faire immobilier de Sofidy. Ce qui lui a par exemple permis d'accéder au club deal O'Parinor, l'un des principaux centres commerciaux d'Ile de France. Ce premier investissement réalisé en février dernier, avec des acteurs financiers et immobiliers de premier plan, génère un taux de rendement initial de 10,8 %(3), totalement en ligne avec la stratégie à haut rendement du fonds.

Point important, Sofidynamic bénéficie d'un bon timing de lancement, avec un marché immobilier qui a sensiblement corrigé en 2023 en France et en Europe, suite à la hausse des taux directeurs de la BCE.

Ainsi la SCPI peut se positionner sur des points d'entrée attractifs, ou face à des vendeurs « distress », comme en témoigne la prise de participation de 5 % dans le centre commercial O'Parinor.

7. Pouvez-vous nous dévoiler les nouveaux projets de la SCPI Sofidynamic pour l'année en cours et pour 2025 ?

Grâce à la bonne collecte des premiers mois, Sofidynamic dispose des moyens financiers pour se positionner sur de nouvelles acquisitions créatrices de valeur. Nous travaillons activement à déployer la trésorerie, et pouvons d'ores et déjà confirmer la signature de deux promesses de vente.

En parallèle, et fort du succès de l'opération O'Parinor, nous poursuivons l'analyse de plusieurs clubs deals dans lesquels Sofidynamic pourrait prendre une participation.

Prendre des risques pourquoi pas, mais bien les connaître c'est mieux !

Ceci est une communication publicitaire. Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du porte¬feuille du fonds. Ces fonds ne bénéficient d'aucune garantie ou protection de capital et présentent notamment un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la Note d'information de la SCPI, veuillez vous référer à ces documents avant de prendre toute décision finale d'investissement. RSX-DY-092024-FR-1-1740

(1) Cet objectif n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, en fonction des conditions de marché et des circonstances rencontrées. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

(2) Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Ce taux de rendement exprimé en pourcentage exprime le rapport entre les loyers nets perçus, et sa valeur d'acquisition sur une période de référence. Il peut évoluer en fonction de la situation locative du bien dans le temps. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

La prime correspondant à 2% du montant de la souscription sera versée sur le compte bancaire BoursoBank du client dans les 30 jours qui suivent la souscription.