SNCF : Cinq millions de billets à petits prix en vente pour partir cet été

La SNCF propose 5 millions de billets de train à 39 € maximum à partir de ce lundi 3 mai (illustration). (Pixabay / hpgruesen)

A partir de ce lundi 3 mai, la SNCF met en vente cinq millions de billets à 39 € maximum pour les vacances d'été. Ces billets seront utilisables jusqu'à fin août sur les Ouigo, les Inoui et les Intercités.

La SNCF lance à partir de ce lundi 3 mai plusieurs offres tarifaires avec pour objectif, notamment, de remplir ses trains malgré la crise sanitaire. Ainsi, 5 millions de billets à 39 € maximum sont proposés à la vente pour cet été. « Vendus du 3 au 19 mai, ils seront répartis selon les destinations et utilisables jusqu'au 29 août sur les Ouigo, les Inoui et les Intercités », a indiqué auprès du Parisien Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, précisant que « cette opération a pour but d'aider les Français à se projeter dans leurs vacances en France, dans 3 000 destinations ».

Par ailleurs, les enfants de moins de 12 ans auront accès à des billets au prix unique de 8 €, sur toutes les destinations et jusqu'au 29 août. Le nombre de billets à ce tarif n'est pas limité.

Plus de trains en circulation

Tous les mercredis matin, la SNCF va également mettre en place un dispositif nommé « Un mercredi oh oui ! ». Les billets à petits prix disponibles pour le week-end suivant seront ainsi regroupés. « Les clients n'auront plus à taper une à une toutes les destinations sur Oui.sncf pour retrouver les petits prix, cette sélection de trajets sera mise en exergue sur le site », a expliqué auprès du quotidien francilien le responsable de la compagnie ferroviaire.

De plus, notamment pour les ponts du mois de mai, l'offre de trains en service sera augmentée avec huit TGV sur dix en circulation à partir de vendredi, neuf TER sur dix et trois Intercités sur quatre. Malgré tout, les trains prévus pour l'Ascension sont déjà complets et ceux de la Pentecôte « sont en train de se remplir de façon extrêmement forte ». A noter enfin que la SNCF va stopper les surréservations dans les TGV. Cette pratique permettait aux clients de prendre un train complet en voyageant debout, sur un strapontin, un banc ou à une place réservée mais laissée vacante.