Smartphones : les ventes baissent en France, le prix stagne à 420 euros en moyenne

Les ventes de smartphones ont subi une baisse de 5 % en France en 2019, selon l'étude annuelle de GfK. Le prix moyen de vente d'un téléphone stagne à 420 euros. Si le marché du smartphone premium résiste, les consommateurs sont désormais plus friands de casques sans fil et de montres connectées.

Les ventes de smartphones diminuent en France. En 2019, les fabricants ont écoulé 17,3 millions d'appareils, soit un recul de 5 % par rapport à l'année précédente, selon l'étude annuelle de l'institut d'études de marché GfK sur les ventes de produits électroniques. Résultat : les prix n'évoluent pas et ont stagné l'an dernier à 420 euros en moyenne par smartphone vendu (un euro de moins qu'en 2018), rapporte BFMTV.

Les Français gardent plus longtemps leur smartphone

Si le secteur du smartphone est en baisse, c'est parce que les Français restent plus longtemps fidèles à leur appareil. En 2016, les consommateurs gardaient leur téléphone pendant 20 mois avant de s'équiper. Ils attendent maintenant jusqu'à 24 mois avant de le remplacer par un nouvel appareil.

C'est peut-être la faute à un manque d'innovation suppose BFMTV. Difficile d'envisager de mettre parfois jusqu'à 1 000 euros pour des appareils maigres en réelles nouveautés. Sur ce point, les derniers smartphones de Samsung et Apple ont profondément déçu les aficionados de high-tech.

Le marché premium en nette baisse

La demande reste forte sur le marché du smartphone premium, note 20 Minutes. Mais le prix moyen d'un téléphone est en baisse. Il est désormais de 983 euros alors qu'il atteignait 1 006 euros en 2018 et même 1 054 euros en 2017. L'arrivée des constructeurs chinois (Huawei, Honor, Xiaomi) sur ce marché haut de gamme devrait accélérer la baisse des prix.

En revanche, deux types de produits électroniques font le plein des ventes : les « wearables » (montres connectées et trackers d'activité) et les casques (majoritairement sans-fil). L'an passé, 1,6 million de montres connectées ont été écoulées (+ 32 %) et 520 000 trackers (+ 18 %). Du côté des casques, le chiffre d'affaires a triplé.