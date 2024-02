Ski : votre carte bancaire vous protège-t-elle en cas d'accident sur les pistes ?

(Crédits photo: © deagreez - stock.adobe.com)

Vous souhaitez profiter de vos vacances à la montagne en toute sérénité ? Certaines cartes bancaires permettent d'être couvert en cas d'accident. Quelles sont-elles, et offrent-elles des garanties suffisantes ?

Vous partez à la montagne pendant les vacances de février ? En zone C, les vacances scolaires ont débuté le 10 février, et vont être suivies de la zone A le 17 février, puis de la zone B le 24 février. Au-delà de l'organisation même de son séjour sur les pistes, il est vivement recommandé de se pencher sur sa couverture en cas d'accident. Certaines cartes bancaires haut de gamme, offrent une garantie "Neige et montagne". Mais cette assurance est-elle suffisante pour se protéger et protéger les autres skieurs ?

Faut-il s'assurer pour pratiquer les sports d'hiver ?

Fracture, entorse, casse du matériel, chute, collision… le ski, le snowboard et la luge sont des sports à risque. Sur la saison 2021-2022, les médecins de montagne ont ainsi dénombré plus de 122 200 accidents sur les pistes, dont un sur vingt a été immédiatement suivi d'une hospitalisation. Du matériel aux frais médicaux, en passant par les frais de secours et de recherche, la facture peut être très salée

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est donc fortement recommandé de s'assurer pour pratiquer les sports d'hiver. Plus précisément, une garantie responsabilité civile sports et loisirs d'au moins 150 000 euros peut s'avérer très utile pour prendre en charge l'indemnisation des dommages causés à un autre usager des pistes de ski. D'autres garanties sont à envisager : une assurance pour les frais de secours et de recherche, non pris en charge par la Sécurité sociale, mais aussi la couverture des dommages accidents, du vol du matériel, ou du bris de skis.

A lire aussi : Carte bancaire : 5 erreurs à ne pas commettre pour un départ en vacances réussi

Des cartes haut de gamme avantageuses pour les skieurs

Gold Mastercard , Visa Premier, World Elite Mastercard ou Visa Infinite : les cartes bancaires haut de gamme ou très haut de gamme permettent de bénéficier de garanties spécifiques aux sports d'hiver, tant pour soi-même que pour sa famille. Attention néanmoins : toutes les garanties offertes par ces cartes premium ne sont pas équivalentes. D'une banque à une autre, les événements couverts et les seuils d'indemnisation peuvent différer.

Pour connaître avec précision le niveau d'assurance de sa carte bancaire, il est essentiel de se référer à la notice d'information fournie par sa banque, ou de demander conseil auprès de son agence bancaire. Souvent, il est nécessaire d'avoir payé au moins une partie de son séjour à la montagne par l'intermédiaire de la carte en question pour activer ces garanties. Par ailleurs, certaines pratiques, à l'image du ski hors-piste, peuvent être exclues de toute prise en charge en cas d'accident.

Les cartes bancaires classiques sont-elles suffisantes en cas d'accident de ski ?

Contrairement aux cartes premium, les cartes bancaires standard ne proposent pas de garanties pour la pratique du ski, du snowboard ou de la luge. Pour être couvert, il faut donc se tourner vers d'autres produits d'assurance. La responsabilité civile, de son côté, est incluse dans l'assurance multirisques habitation du foyer. Mais attention : parfois, la pratique du ski peut en être exclue, et il faut donc se tourner vers un contrat d'assurance spécifique pour être protégé en cas de dommages causés à un tiers.

Pour obtenir une couverture complète, des assurances dédiées sont proposées par les grandes compagnies d'assurance ou par des acteurs spécialisés. Europ Assistance propose par exemple une assurance Sports et Loisirs, incluant la responsabilité civile, les frais de secours et certains dommages accidentels, pour un prix de 124 euros par semaine pour 4 personnes. Dans tous les cas, il est préférable d'anticiper la souscription de ce type de contrat afin de comparer les garanties offertes et le coût de chaque formule d'assurance, plutôt que de souscrire un contrat au pied des pistes.