Six personnes maximum par table, nom et numéro à laisser... Le nouveau protocole sanitaire des restaurants précisé

Le passage en zone «alerte maximale» de Paris et de la petite couronne s'accompagne de nouvelles restrictions dans les restaurants.

Les restaurants des zones en «alerte maximale» comme Paris et sa petite couronne vont pouvoir rester ouverts sans restriction d'horaires en appliquant un protocole sanitaire renforcé. La plupart des bars, eux, devront fermer.

Voici les mesures qui doivent entrer en application ce mardi pour 15 jours. Elles seront officialisées par la préfecture de police de Paris en début de soirée.

Carnet de contact

Les clients devront laisser leurs coordonnées dans un «cahier de contact» tenu par les restaurateurs, selon l'AFP. Ils devront laisser leur nom, leur numéro de téléphone et éventuellement leur e-mail. Ils pourront ainsi être prévenus par l'Assurance maladie en cas de détection d'un cas de Covid-19 chez un consommateur venu dans l'établissement.

Cette solution s'inspire de l'Allemagne, de l'Italie ou encore du Portugal : dans ces pays, les clients laissent leurs coordonnées aux restaurateurs. L'objectif est de pouvoir ensuite les recontacter si lors d'un service l'un d'entre eux est déclaré positif au coronavirus ou cas contact.

Toutefois, rien ne garantit qu'une personne ayant mangé dans tel restaurant à telle date, testée positive quelques jours après, appelle le restaurant en question pour le prévenir. Le dispositif présente donc certaines limites.

Les clients ne seront en revanche pas contraints de télécharger l'application StopCovid, même s'ils y seront «fortement incités».

Mesures d'hygiène renforcées

Le restaurateur devra mettre du gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables et non plus seulement à l'intérieur de l'établissement.

Les convives devront de leur côté conserver leur masque la plupart du temps sauf au moment de la consommation des plats.

Distanciation

Les restaurateurs devront maintenir 1 mètre de distance «entre les chaises» des différents groupes de convives.

«La distanciation de 1,5 mètre entre chaque table n'a pas été retenue, et c'est une bonne chose. C'était notre ligne rouge, 1,5 mètre entre chaque table nous aurait conduits à réduire notre capacité de plus de 60%, c'est impossible», s'est félicité Didier Chenet, président du GNI, auprès de l'AFP.

Pas plus de 6 personnes par table

Les clients ne devront en outre pas être plus de 6 à table - enfants compris - contre dix actuellement.

Cette limitation risque d'empêcher «de nombreux établissements, déjà fragilisés par une baisse très sensible» de leur fréquentation, de «maintenir un niveau d'activité suffisant», se sont alarmées lundi les organisations professionnelles Umih (hôtellerie-restauration), GNI (indépendants), SNRTC (restauration thématique et commerciale), GNC (chaînes hôtelières), qui plaidaient pour des tablées de huit, dans un communiqué commun.

Paiement des consommations directement à la table

Les professionnels devront s'organiser pour que les clients limitent leurs déplacements et notamment au moment de régler l'addition.

Le paiement à table sera privilégié et les clients seront «incités» à réserver pour éviter les attroupements aux abords des restaurants.

Contrôles renforcés

Le restaurateur devra afficher, à l'extérieur de son établissement, une jauge indiquant la capacité totale d'accueil de celui-ci, afin de faciliter d'éventuels contrôles.

Afin de s'assurer que ces protocoles renforcés soient bien respectés, le gouvernement prévoit qu'une «procédure accélérée» puisse être mise en place, pour fermer les établissements en infraction, ont encore précisé les ministères. La préfecture de police de Paris devrait par ailleurs renforcer les contrôles pour s'assurer de la bonne mise en place de ce protocole.

Pas de prise de température

La prise de température des clients à l'entrée des établissements, initialement proposée par des restaurateurs, ne devrait pas être retenue par le gouvernement.

Les bars fermés

Enfin, la fermeture, à partir de mardi et pour deux semaines, des bars et cafés est acquise. Dès dimanche soir, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih) s'est dit auprès de l'AFP «extrêmement alarmée» de ce nouveau coup dur pour un secteur déjà durement éprouvé par la crise sanitaire.

Seule exception à la fermeture des bars : les établissements enregistrés comme «débits de boissons» mais «proposant la vente de boissons à titre accessoire par rapport à la restauration», pourront rester en activité. Il s'agit des établissements dont le chiffre d'affaires est majoritairement constitué par l'activité restauration, mais qui auraient néanmoins conservé la classification «débit de boissons».

«La notion de bar recouvre des réalités très différentes, c'est pourquoi la profession avait proposé (que) si un bar (...) pouvait asseoir sa clientèle à des tables et donc respecter le protocole sanitaire applicable aux restaurants, il devait pouvoir rester ouvert», rappellent les professionnels dans leur communiqué commun. Mais ce critère «de bon sens» a été rejeté par le Haut Conseil à la Santé Publique, déplorent-ils.