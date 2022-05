Services financiers en ligne: Bruxelles aide les clients à se rétracter

La Commission européenne souhaite mieux protéger les consommateurs. Sur internet, les commerçants devront rendre plus visibles certaines informations avant la signature d’un contrat.

Avec le développement d’internet et, plus récemment, la pandémie de Covid , le nombre de consommateurs contractant des services financiers à distance (en ligne ou par téléphone) a explosé. En raison de la complexité des contrats et de la difficulté à accéder aux informations, ces consommateurs ne savent pas toujours très bien où ils mettent les pieds. La Commission européenne a présenté mercredi une série de propositions visant à les protéger davantage. Il s’agit, selon le commissaire à la Justice Didier Reynders, d’« améliorer l’équité en ligne ».

Ainsi, les opérateurs seront tenus de faire apparaître un bouton de rétractation durant les quatorze jours durant lesquels celle-ci peut s’exercer. L’objectif est d’éviter que le client ne se perde dans les dédales du site internet du commerçant.

Avant cela, les informations précontractuelles devront être plus nombreuses et plus visibles: adresse électronique du professionnel, éventuels coûts cachés, risques liés au service financier, etc. Et le client devra bénéficier de ces informations au moins un jour avant la signature du contrat. Par ailleurs, le consommateur qui souhaite avoir davantage d’explications sur le contrat aura la possibilité de parler à un opérateur réel, en plus des chats et des questions-réponses automatisés. Les crypto-actifs seront également couverts par cette nouvelle législation. La balle est désormais dans le camp du Parlement européen et du Conseil.