SEB c'est bien... pour les personnes âgées

Au design sobre, la nouvelle gamme de produits électroménagers de SEB, leader sur le marché du petit électroménager, s'adressera à tous les publics. Plus question de mettre de côté les personnes âgées, les personnes handicapés ou encore les gauchers : les produits Includéo arriveront sur le marché dès mars 2021.

Seb c'est bien... pour les personnes a?ge?es - iStock-Antoninapotapenko

La volonté d'être plus inclusifs

Une gamme qui s'attaque au petit-déjeuner

Les changements opérés

On n'y pense pas et pourtant, soulever un appareil électroménager ou lire une notice peuvent être des tâches compliquées pour certaines personnes. SEB ne l'oublie pas et leur rend la tâche plus facile avec leur nouvelle gamme de produits Includeo. Quelle est sa particularité ? Non, elle n'aura rien de stigmatisant. Elle peut, au contraire, convenir à tous types de publics : les seniors, les handicapés, les gauchers visés en priorité, mais tous les autres aussi. La différence des produits Includéo réside dans leur ergonomie, leur légèreté et leur sécurité améliorée.Pour commencer, la gamme comportera un grille-pain, une cafetière et une bouilloire. Pourquoi uniquement des appareils utilisés lors du petit-déjeuner ? Car il s'agit souvent de l'unique repas que les personnes en perte d'autonomie se préparent seules. Pour les autres repas, elles peuvent bénéficier de services de livraison de repas par leur mairie ou des associations. Concernant l'esthétisme des produits, la gamme sera noire avec quelques touches de couleur bronze. Les prix ne sont pas encore connus mais ils devraient se situer en moyenne gamme. Les améliorations ne semblent pas visibles au premier coup d'œil, pourtant elles sont bien réelles. Après de longues périodes de tests organisées avec l'association APF France Handicap et des ergothérapeutes, chaque détail a été analysé à la loupe. Le résultat, selon le directeur du développement durable du groupe SEB : « le produit est plus facile à utiliser grâce à une meilleure maniabilité, une meilleure visibilité, une meilleure sécurité ».Après les prototypes, place aux produits définitifs. Pour améliorer la lisibilité des gradations sur la cafetière, la taille des caractères a été agrandie et ils ont été davantage espacés. La problématique de la lisibilité est de taille pour les utilisateurs qui doivent souvent aller chercher leurs lunettes pour mieux voir. Pour la bouilloire, le même problème de lisibilité s'est posé : les gradations sont difficilement visibles sur le système de double-paroi. Celui-ci a donc été changé au profit d'une cuve en plastique. La contenance de la bouilloire a été fixée à 1 litre pour que cette dernière reste légère et maniable. Enfin, pour le grille-pain, les graduations sont aussi plus grandes, les ouvertures plus larges et des pinces ont été ajoutées pour retirer les tartines sans se brûler. Reste à s'attaquer aux notices dont l'écriture est trop petite et les schémas encore trop complexes !