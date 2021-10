SCPI Sélectipierre 2 (Fiducial Gérance) : une politique d’arbitrage et de réinvestissement dynamique

Primée à plusieurs reprises au cours des dernières années, avec en particulier en 2020 le prix de la meilleure performance globale sur 10 ans pour une SCPI à capital variable remis par le jury des Victoires de la Pierre Papier, la SCPI Sélectipierre 2 possède un joli patrimoine d’actifs de bureaux situés majoritairement à Paris intra-muros et en première couronne parisienne. La revalorisation des immeubles a conduit la société de gestion Fiducial Gérance à augmenter le prix de part de Sélectipierre 2 de plus de 3% le 1er mai 2021.

Au cours du second semestre 2020, la SCPI Sélectipierre 2 avait pu arbitrer dans des conditions très favorables un actif « premium » situé à proximité de la place Vendôme à Paris : le 12 rue de Castiglione (1er arrondissement), cédé pour un montant de 31 millions € -un prix très nettement supérieur à la valeur d’expertise « du fait de l’intérêt de convenance de l’acquéreur »-. La société de gestion était donc en attente de pouvoir réinvestir les fonds issus de cet arbitrage. A cet effet, deux promesses d’achat ont été signées au cours du 1er trimestre 2021 pour 30 millions €, l’essentiel de ce montant étant alloué à un immeuble de bureaux et de commerces en pleine propriété situé à Neuilly-sur-Seine, une partie plus marginale de la somme étant engagée sur un local commercial de 239 m2 dans un immeuble haussmannien.

Début juin 2021, Fiducial Gérance a confirmé la signature de l’acte authentique sur l’actif de Neuilly, situé au 83 avenue Charles de Gaulle, métro Sablons (ligne 1 du métro). Développant une surface locative de 1725 m2 sur 7 étages de bureaux avec des lots commerciaux en rez-de-chaussée, il est intégralement loué. L’immeuble date de 1995 et a été totalement rénové en 2014, il est aujourd’hui en conformité avec les objectifs de consommation énergétique de la loi Elan.

Loin de se reposer sur ses lauriers, la SCPI Sélectipierre 2 semble poursuivre activement sa politique d’arbitrage et de réinvestissement de façon opportuniste en 2021, créant régulièrement de la valeur pour les associés : au 1er trimestre 2021, la société de gestion a ainsi mentionné un nouvel arbitrage sur un actif mature situé à Lyon « au prix de convenance offert par un promoteur permettant à la SCPI de générer une plus-value significative ». Une opération de réinvestissement a semble-t-il été effectuée quasiment simultanément et de façon assez originale sur un « bloc » de parts de SCPI acquis sur le marché secondaire avec une forte décote : 6,7 millions € de parts de la SCPI Accès Valeur Pierre (BNP Paribas REIM) acquises à un TDVM de 4,25% (taux de dividende sur valeur de marché), cela représente une décote de l’ordre de 30% par rapport à la valeur de reconstitution de cette SCPI à capital fixe de 1,4 milliard € de capitalisation. Une belle opération pour Sélectipierre 2 !