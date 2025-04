SCPI REASON : MNK Partners concrétise une acquisition majeure en Irlande

Dans un contexte immobilier en pleine mutation, MNK Partners poursuit le développement de sa SCPI REASON avec une troisième acquisition d'envergure, seulement quatre mois après son lancement. Cette opération s'inscrit dans une vision d'investissement international ciblant des actifs à fort potentiel, combinant performance financière et engagement durable.

Une implantation ciblée dans le secteur logistique irlandais

Un actif "Core" au cœur d'un pôle économique dynamique

La SCPI REASON vient de finaliser l'acquisition d'un actif logistique de premier plan situé dans le "IDA Business Park" à Cork, en Irlande. Cet ensemble industriel de 5 080 m² bénéficie d'un emplacement privilégié au sein d'un parc d'affaires reconnu comme un véritable pôle d'innovation et de développement économique.

L'actif est entouré de grandes entreprises internationales telles que Stryker, Abbvie, Rockwell Automation et GSK, témoignant de l'attractivité et du dynamisme de cette zone d'activité. Cette implantation stratégique renforce la valeur à long terme de l'investissement dans un marché irlandais en pleine croissance.

Un investissement sécurisé avec un locataire de premier plan

L'acquisition – d'un montant de 4,5 millions d'euros – affiche un rendement net vendeur de 8,45% ! L'actif est loué à StandardAero dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans, garantissant un revenu locatif stable et sécurisé sur une longue période.

StandardAero, spécialiste de la maintenance aéronautique, n'est pas un locataire ordinaire. Soutenu par The Carlyle Group et le fonds souverain singapourien GIC, ce groupe international vient récemment de faire son entrée en bourse sur le New York Stock Exchange. Cette introduction a permis de lever 1,44 milliard de dollars, valorisant l'entreprise à environ 10,4 milliards de dollars. Avec 7 500 collaborateurs répartis sur 49 sites dans le monde, StandardAero représente un locataire fiable et pérenne.

REASON : une nouvelle génération de SCPI innovante

Une approche d'investissement fondée sur l'analyse des cycles de marché

La SCPI REASON se distingue par son approche novatrice basée sur une analyse approfondie des cycles de marché. Cette méthodologie lui permet d'identifier et de saisir les meilleures opportunités d'investissement à travers l'ensemble des classes d'actifs immobiliers dans les 38 pays de l'OCDE.

Cette stratégie d'acquisition ciblée vise les actifs "Core" : des biens immobiliers résilients et performants, adaptés aux enjeux actuels et futurs. L'objectif est de constituer progressivement un portefeuille diversifié géographiquement et sectoriellement, capable de générer des performances stables à long terme tout en limitant les risques.

Une SCPI à l'avant-garde de la réglementation et de l'investissement durable

REASON bénéficie d'un avantage réglementaire unique, étant la première SCPI à profiter de l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 visant à moderniser le régime des FIA (Fonds d'Investissement Alternatifs). Cette évolution réglementaire offre de nouvelles perspectives pour optimiser la gestion du fonds, lui permettant en particulier d’investir dans des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, la SCPI REASON est labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable), démontrant son engagement en faveur d'une empreinte durable et responsable. Cette dimension ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) représente un axe majeur de sa stratégie d'investissement, répondant aux attentes croissantes des investisseurs en matière de finance durable.

Cork : un hub logistique stratégique en pleine expansion

Un pôle économique dynamique aux atouts multiples

La ville de Cork constitue un emplacement stratégique pour les investissements logistiques et industriels. Elle bénéficie d'une croissance soutenue de ses échanges commerciaux grâce à sa position géographique privilégiée et à son port abrité, idéalement situé près des grandes routes maritimes vers l'Europe du Nord. Le réseau d'infrastructures de transport bien développé (routes et voies ferrées) facilite une distribution rapide vers l'intérieur de l'Irlande, renforçant l'attractivité logistique de la région.

Un tissu économique diversifié et porteur

Cork se distingue par un environnement économique dynamique, particulièrement dans les secteurs technologique et pharmaceutique. Cette diversification sectorielle soutient le développement du marché immobilier local et crée un écosystème favorable aux investissements industriels et logistiques.

L'acquisition réalisée par MNK Partners s'inscrit parfaitement dans cette dynamique économique régionale, avec des perspectives de valorisation à long terme.

MNK Partners : un acteur de référence dans l'investissement immobilier international

Société de gestion de portefeuilles agréée par l'AMF depuis 2019, MNK Partners se positionne comme un acteur innovant dans l'univers de l'investissement immobilier. Présente à Paris et au Luxembourg, elle fait partie du Groupe MNK, spécialisé dans les investissements immobiliers internationaux depuis 2017.

Avec une trentaine de collaborateurs répartis dans 7 bureaux en Europe et en Afrique, le groupe gère des encours de 500 millions d'euros, dont 400 millions sous gestion directe. Son expertise repose sur une approche quantitative permettant d'anticiper et de piloter les cycles immobiliers avec précision.

MNK Partners propose également cinq fonds professionnels alliant rendement, flexibilité et diversification sur les marchés immobiliers européens, ainsi que des mandats de gestion privée sur mesure.

Avertissements : L'investissement en SCPI présente des risques, notamment un risque de perte en capital et de liquidité. Les objectifs de performance ne sont pas garantis et la durée de placement recommandée est de 8 ans.