SCPI LF Opportunité Immo : un TDVM qui reste au-dessus du marché en 2020

La SCPI LF Opportunité Immo de La Française AM est considérée comme une SCPI diversifiée, même si elle s'est en réalité spécialisée dès sa création en 2012 sur l'immobilier d'activité -un secteur de niche à l'époque qui aujourd'hui intéresse beaucoup les investisseurs car souvent positionné sur des axes logistiques stratégiques-. A la fin de l'année 2020, l'allocation de la SCPI LF Opportunité Immo est de 81% sur des locaux d'activité et des entrepôts, avec une diversification de 19% sur les bureaux. Le patrimoine immobilier de cette SCPI est majoritairement loué à des PME et PMI ou « des entités locales d'entreprises de taille plus importante ».

L'année 2020 aura été finalement assez résiliente pour la SCPI LF Opportunité Immo compte tenu du contexte sanitaire et économique. Le dividende 2020 s'est en effet établi à 9,03€ par part, soit un TDVM de 4,52% (contre respectivement 10,08€ et 5,04% en 2019), cela représente une baisse de 10,4% du dividende entre 2019 et 2020. Mais lorsque l'on regarde de plus près, il s'avère que seul le 2ème trimestre 2020 s'est affiché en net retrait avec une distribution limitée à 1,29€, soit la moitié du rythme habituel. Les trois autres trimestres de l'année 2020 ont au contraire connu une légère hausse de la distribution par rapport au rythme de 2019 : 2,58€ contre 2,52€ l'année précédente. La société de gestion indiquait dans son commentaire de gestion au titre du 2ème trimestre 2020 que seulement 2% des demandes d'accompagnement de la part des locataires ont abouti à des annulations de loyers, ce qui est très rassurant compte tenu de la typologie des locataires (essentiellement des PME/PMI).

Le prix de part de cette SCPI est quant à lui inchangé depuis sa création en 2012 à 200€, ce qui implique une décote de plus de 7% par rapport à la valeur de reconstitution à fin 2019. Par rapport au marché, le TDVM de 4,52% extériorisé par LF Opportunité Immo en 2020 est intéressant car sensiblement supérieur au TDVM moyen de 4,18% calculé par l'ASPIM pour l'ensemble des SCPI. D'autres indicateurs financiers de cette SCPI se tiennent très bien sur 2020, voire progressent : le TOF (taux d'occupation financier) passe ainsi de 90% au 31/12/2019 à 92,1% au 31/12/2020.

Côté collecte, la SCPI LF Opportunité Immo continue sa trajectoire malgré les perturbations engendrées par la pandémie : 18,5 millions € ont été collectés en 2020 (dont plus de la moitié au 4ème trimestre), faisant passer la capitalisation de cette SCPI à 217 millions € au 31/12/2020.

Une seule acquisition a été réalisée en 2020 par la SCPI : un local d'activité en Seine-et-Marne au 2ème trimestre pour un montant de 2,2 millions € HD. Mais la société de gestion précise dans son bulletin d'information du 4ème trimestre publié fin janvier que « d'autres projets sont à l'étude et se concrétiseront en 2021. »