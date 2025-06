SCPI Iroko Zen : Un premier trimestre 2025 prometteur pour l'investissement immobilier européen

Faisant fi d’un climat économique et géopolitique encore rempli d’incertitudes, la SCPI Iroko Zen poursuit sa stratégie d'expansion européenne et affiche des résultats très solides pour le premier trimestre 2025. Avec une collecte nette de 150 millions d'euros et des acquisitions stratégiques totalisant 109 millions d'euros, principalement hors de France, ce fonds immobilier confirme sa dynamique de croissance et sa capacité à saisir des opportunités de rendement attractives sur différents marchés européens.

Une stratégie européenne qui porte ses fruits

Diversification géographique et sectorielle accentuée

Le premier trimestre 2025 illustre parfaitement la stratégie d'internationalisation d'Iroko Zen, avec 100% des nouvelles acquisitions réalisées hors de France. Le portefeuille immobilier, valorisé à 1,119 milliard d'euros au 31 mars 2025, se caractérise par une forte présence européenne, notamment au Royaume-Uni (20% du portefeuille), en Espagne (12%), en Irlande (11%), aux Pays-Bas (9%) et en Allemagne (8%). La France représente 39% du portefeuille en valeur vénale, dont 22% en régions françaises et 17% en Île-de-France.

Cette diversification géographique s'accompagne d'une répartition sectorielle équilibrée entre commerces (32%), bureaux (28%), locaux d'activités (20%), hôtellerie/santé/éducation (11%) et entrepôts (9%). Le renforcement significatif dans le secteur hôtelier, avec des acquisitions en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie auprès d'opérateurs de premier plan comme B&B Hotels et Premier Inn, démontre la volonté du gestionnaire d'investir dans des actifs à forte valeur ajoutée avec des locataires de qualité.

Des acquisitions à rendement attractif

Les huit nouvelles acquisitions du trimestre affichent un taux d'acquisition moyen acte en main de 7,50%, tandis que les 244 millions d'euros d'acquisitions potentielles pourraient porter ce taux à 7,80% pour l'ensemble des acquisitions réalisées ou projetées en 2025. Ces rendements demeurent particulièrement compétitifs dans le contexte immobilier actuel.

Performance financière et distribution de revenus

Une stabilité locative exemplaire

Avec un taux d'occupation financier de 98,6% au 1er trimestre 2025, Iroko Zen démontre la pertinence de sa stratégie de sélection d'actifs et la qualité de sa gestion locative. Les équipes d'asset management maintiennent une présence active auprès des 265 locataires, assurant ainsi la sécurisation des revenus locatifs sur le long terme. La durée moyenne des baux jusqu'à leur échéance (WALT) s'établit à 8,8 ans, offrant une visibilité rassurante pour les associés.

Dividendes et fiscalité internationale

Le dividende brut versé au titre du premier trimestre 2025 s'élève à 3,64€ par part en pleine jouissance (3,11€ nets de fiscalité étrangère), dont 62,33% proviennent de revenus étrangers. Cette internationalisation des revenus locatifs constitue un élément différenciant dans l'offre d'Iroko Zen.

Engagement ESG et innovation

Une politique environnementale renforcée

Iroko Zen intensifie ses actions en matière de responsabilité environnementale, notamment à travers :

La signature d'un contrat cadre avec BUMP pour équiper progressivement l'ensemble du patrimoine français en bornes de recharge électrique

Le lancement d'études de faisabilité pour la solarisation de 24 actifs en France, avec l'objectif de développer l'autoconsommation photovoltaïque

L'intégration systématique d'annexes environnementales dans tous les nouveaux baux signés depuis 2024

Dimension sociale et gouvernance

Sur le plan social, Iroko Zen a investi 1% de sa capitalisation (environ 8 millions d'euros) dans la SCI Iroko Impact, destinée à financer des projets à fort impact social. Le renforcement des équipes avec l'arrivée d'un nouvel asset manager et d'une analyste ESG témoigne également de l'importance accordée aux critères extra-financiers dans la gestion du fonds.

Perspectives pour 2025

Dans un contexte où l'immobilier retrouve progressivement son statut de valeur refuge, comme l'illustre la levée record de plus de 11 milliards d'euros réalisée par Blackstone pour l'investissement immobilier en Europe, Iroko Zen aborde le second trimestre 2025 avec confiance. La stratégie reste axée sur la sécurisation des revenus locatifs, la sélectivité des investissements et le développement d'une performance stable et durable.

Avec une capitalisation de 974 millions d'euros, 20 954 associés et une valorisation de patrimoine de 1,119 milliard d'euros, Iroko Zen s'impose comme un acteur significatif sur le marché des SCPI, alliant rendement, diversification internationale et engagement responsable. Toutefois, comme pour tout placement immobilier, il convient de rappeler que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que cet investissement comporte des risques de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus.