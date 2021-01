SCPI Immorente : un TDVM prévisionnel au minimum à 4,31% en 2020

La SCPI Immorente gérée par Sofidy est d'après le site de la société de gestion « la référence des SCPI diversifiées depuis plus de 30 ans ». Cette SCPI extériorise en effet une des premières capitalisations du marché de la pierre papier (plus de 3,4 milliards € au 30/09/2020). La répartition sectorielle diversifiée de son patrimoine ainsi que la très faible granularité des lots détenus (2101 actifs en portefeuille avec plus de 1500 locataires) la rendent particulièrement résiliente en période de crise sanitaire.

Alors que le seuil des 4% de rendement sera particulièrement scruté par les observateurs du marché de la pierre-papier en 2020 car difficile à atteindre pour une bonne partie des SCPI, certaines sociétés de gestion comme Sofidy commencent à communiquer de façon assez précise sur leurs objectifs de distribution pour cette année, même si la prudence reste de mise devant l'incertitude sanitaire. Alors qu'à la fin du premier trimestre 2020 la société de gestion prévoyait une fourchette large de 14 € à 15,25 € pour la distribution annuelle 2020 (contre 15,50 € distribués en 2019), les prévisions se sont affinées au cours du 2ème trimestre et le bulletin semestriel d'information publié fin juillet faisait état d'une fourchette prévisionnelle de 14,10 € à 14,90 €, soit un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) compris entre 4,18% et 4,42%. Cette fourchette « pourra bien entendu être ajustée au cours des prochains trimestres » tenait à préciser Sofidy l'été dernier, car la situation sanitaire n'était clairement pas encore stabilisée, ce qui s'est vérifié avec la seconde vague épidémique automnale. A l'occasion de la publication du bulletin d'information du 3ème trimestre fin octobre, Sofidy a réussi à donner une indication de niveau minimum de distribution sur le 4ème trimestre à 4,35€ par part malgré la forte incertitude économique liée au second confinement de novembre 2020, ce qui implique un niveau de distribution annuel sur 2020 d'au moins 14,52€ pour la SCPI Immorente, correspondant à un taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) annuel minimum de 4,31%.

A l'appui de cet engagement favorable pour la distribution octroyée aux associés, il y a bien sûr de la part de la société de gestion un gros travail de récupération des loyers auprès des locataires. Il faut souligner à ce titre l'excellent taux de recouvrement des loyers affiché par Sofidy sur la SCPI Immorente sur les 9 premiers mois de 2020 : 91% ! A comparer avec un taux de recouvrement de 96% au 1er semestre 2019. En particulier, le taux de recouvrement des loyers du 2nd trimestre 2020 (correspondant au climax de la crise sanitaire) a atteint 85%, soit mieux que certaines SCPI de bureaux alors que le patrimoine d'Immorente est exposé à plus de 55% sur des surfaces commerciales (commerces de centre-ville, moyennes surfaces commerciales de périphérie et galeries commerciales).