SCPI Fructipierre (AEW Ciloger) : augmentation de capital de 80 millions € en cours depuis le 1er octobre 2020

La SCPI Fructipierre gérée par AEW Ciloger a été créée à la fin des années 1980. Elle capitalise aujourd’hui environ 1,1 milliard € et est investie principalement sur des immeubles de bureaux à Paris et en première couronne parisienne. En 2020, elle a distribué un dividende de 20,5€ à ses associés, chiffre qui intègre une distribution de plus-value de 2,5€, ce qui correspond à un TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de 3,36%. Pour 2021, AEW Ciloger affiche un objectif de distribution de 23€ intégrant une distribution de plus-value de 5€, soit +12% par rapport à 2020 et un retour à un niveau équivalent au dividende de 2019.

Une des rares SCPI à capital fixe du marché dépassant le milliard d’euros de capitalisation

La SCPI Fructipierre fait partie des rares SCPI à capital fixe du marché à atteindre une capitalisation supérieure à 1 milliard €. Elle partage cette spécificité avec la SCPI Accès Valeur Pierre de BNP Paribas REIM (1,4 milliard € de capitalisation). Pour souscrire à la SCPI Fructipierre, il est habituellement nécessaire de passer par un carnet d’ordres organisé par AEW Ciloger sur une base mensuelle, avec des échanges de quelques centaines de milliers d’euros par mois.

Une 26ème augmentation de capital a été lancée le 1er octobre 2020

Mais une nouvelle augmentation de capital (la 26ème) a été lancée le 1er octobre 2020 sur cette SCPI à hauteur de 80 millions €. Le prix fixé pour cette opération est de 606€ net acheteur, ce qui représente une décote de plus de 6% par rapport à la valeur de reconstitution de la SCPI à fin 2020. Sur la base de ce prix et des échanges ayant eu lieu sur le marché secondaire, le TDVM prévisionnel à ce stade pour 2021 -mais non garanti- serait de 3,81%, soit 45 points de base au-dessus du réalisé 2020. Les deux premiers acomptes 2021 de 4,50€, versés au titre du premier et du deuxième trimestre, confirment le rythme prévu par la société de gestion.

22,9 millions € ont été collectés au 30 juin 2021 dans le cadre de l’augmentation de capital en cours

A fin décembre 2020, 3 mois après l’ouverture des souscriptions, le montant collecté s’élevait à 5,6 millions €. Le rythme s’est légèrement accéléré au premier trimestre 2021 avec 8,64 millions € collectés. Sur l’ensemble du 1er semestre, les capitaux collectés représentent 17,3 millions €, soit un montant cumulé de souscriptions de 22,9 millions € depuis le début de l’opération d’augmentation de capital. Il reste donc encore de la place puisque la clôture de l’augmentation de capital est programmée le 31 décembre 2021 par la société de gestion, sauf clôture anticipée en cas d’atteinte de l’objectif de collecte de 80 millions €. Dans l’intervalle, le marché secondaire d’échange de parts continue à fonctionner sur une fréquence mensuelle et AEW Ciloger précise qu’il n’y a pas de différé de jouissance pour l’acheteur de parts au carnet d’ordres, qui perçoit l’intégralité de la distribution du trimestre en cours (pour une souscription dans le cadre de l’augmentation de capital, la jouissance des parts est le premier jour du troisième mois à compter de la fin du mois de souscription). Il y a 4790 parts inscrites à la vente sur le carnet d’ordres au 30/06/2021, en attente d’exécution -soit environ 2,6 millions € au prix net vendeur- contre 6964 parts en attente au 31/03/2021.