SCPI française VS SCPI européenne : comment choisir ?

À l'inverse d'une SCPI entièrement investie au sein du territoire français, investir dans une SCPI européenne permet d'optimiser la diversification géographique, réduisant potentiellement les risques liés aux fluctuations d'un seul marché immobilier et profitant des différents momentum de marché. En investissant dans une variété de biens immobiliers répartis dans plusieurs pays, les risques associés à la vacance locative, les problèmes spécifiques à un type de bien ou les fluctuations du marché local sont réduits. De plus, la fiscalité des SCPI européennes est plus douce puisque les revenus générés par ce type de SCPI sont imposés conformément aux règles fiscales de chaque pays et évitent la double imposition grâce aux accords fiscaux bilatéraux. Néanmoins, l'investissement dans une SCPI européenne n'est pas dénuée de risques comme des revenus non garantis, les risques de perte en capital ou les risques liés aux devises dans le cas d'un investissement hors de la zone Euro.

Avertissements :

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

