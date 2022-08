SCPI Eurovalys : une dynamique positive en 2021 et une labellisation ISR obtenue début 2022

La SCPI Eurovalys, gérée par Advenis Real Estate Investment Management, se spécialise sur l’immobilier de bureau dans les grandes métropoles allemandes (principalement Francfort, Hambourg, Munich, Stuttgart, Cologne et Düsseldorf). Lancée en 2015, elle a délivré un rendement quasiment stable au cours de ses 6 années d’exercices complets, autour de 4,50% de TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) entre 2016 et 2020, et même 4,74% de taux de distribution brut de fiscalité en 2021 (nouvelle méthode de publication de la performance des SCPI mise en place par l’ASPIM). Elle a revalorisé deux fois son prix de part : en juillet 2019 (+1,5%), et plus récemment en octobre 2021 (+1,48%).

Aucun impact du Covid-19 sur les principaux indicateurs de performance de la SCPI Eurovalys en 2020 et 2021

Le dernier bulletin semestriel d’information au titre du 2ème semestre 2021 confirme -si l’on en doutait encore- que le Covid-19 n’a eu aucun impact sur la SCPI Eurovalys. Revenons quelques trimestres en arrière. L’année 2020 tout d’abord, qui aura été en tous points comparable à 2019 pour les associés de cette SCPI 100% investie en Allemagne : un dividende de 45,67€ par part (contre 45,68€ en 2019), une variation du prix moyen de part de +0,69% (contre +0,80% en 2019) et un TOF (taux d’occupation financier) mesuré à 93,47% au second semestre 2020, qui s’apprécie encore légèrement au S2 2021 (94,08% au 31/12/2021, dont 1,15% sous franchise de loyer). Côté distribution, le rythme habituel d’acompte a été respecté aux T1, T2 et T3 2021 à 10,15€ par part, le 4ème trimestre 2021 se soldant par un dernier acompte de 17,65€ par part brut de fiscalité étrangère, soit 13,84€ net (la SCPI Eurovalys verse en général trois acomptes de mêmes montants sur les 3 premiers trimestres et un solde de distribution sensiblement plus élevé au 4ème trimestre).

Autre bonne nouvelle pour les associés de la SCPI Eurovalys en 2021, Advenis Real Estate Investment Management avait publié une valeur de reconstitution du véhicule au 31/12/2020, validée par l’assemblée générale des associés, de 1080,91€ par part contre 1060,84€ au 31/12/2019. Cela signifie que le patrimoine de la SCPI Eurovalys s’est valorisé de presque 2% au cours de l’année 2020 malgré la crise sanitaire et économique. Conséquence récente: le prix de souscription a été porté à 1030€ par part le 1er octobre 2021, soit une hausse de 1,48%.

La SCPI Eurovalys a obtenu la labellisation ISR le 23 février 2022

La société de gestion, au-delà de ces performances solides liées à la qualité du patrimoine et de la gestion locative de sa SCPI Eurovalys, a décidé d’accélérer en 2021 sur l’aspect ISR (investissement social et responsable) :

« Advenis REIM porte la conviction que la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est une priorité pour assurer la qualité, l’attractivité et la liquidité des actifs immobiliers de la SCPI Eurovalys et donc leur valeur dans le temps. La labellisation ISR de la SCPI Eurovalys permettrait de concrétiser cette conviction. Dans cet objectif, Advenis REIM s’est engagée [en 2021] dans l’identification et la priorisation de ses enjeux ESG pour ses activités d’investissement et de gestion. Ce travail [est] mené en collaboration avec le Hub Sustainable Finance de Green Soluce, cabinet de conseil spécialisé en immobilier durable », était-il ainsi mentionné dans le bulletin d’information de la SCPI Eurovalys du 1er trimestre 2021.

Et après plusieurs mois d’un travail préparatoire rigoureux effectué tout au long de l’année 2021, la société de gestion a vu ses efforts récompensés en février 2022 avec la labellisation ISR de ses SCPI Eurovalys et Elialys : « les professionnels d’Advenis REIM se sont engagés avec beaucoup de détermination et un niveau d’exigence élevé pour formaliser les initiatives ESG qui, désormais, régiront l’ensemble de nos décisions en tant qu’investisseur et gérant d’actifs immobiliers. Nous sommes conscients que l’obtention de ces labels ISR nous oblige vis-à-vis des associés d’Advenis REIM, du marché et de nous-mêmes. Nous avons la certitude que ces prochaines années, forts de tous nos talents et de notre motivation, nous excèderons les objectifs du label ISR et serons fiers d’avoir apporté les changements conduisant à une amélioration de la qualité des actifs que nous gérons et de leur impact sur l’environnement » résume Rodolphe Manasterski, le Directeur Général Délégué d’Advenis.

Forte dynamique de la collecte et des investissements en 2021

L’année 2021 a confirmé une dynamique très positive pour la SCPI Eurovalys, que ce soit sur le front de la collecte ou des investissements. La collecte nette a approché les 170 millions € l’année dernière, légèrement mieux que les 162 millions € collectés sur l’ensemble de l’année 2020. La capitalisation de la SCPI Eurovalys atteint ainsi 789 millions € au 31/12/2021. En toute logique, Advenis REIM poursuit activement son activité transactionnelle pour investir la collecte. « La confiance des investisseurs dans la SCPI nous a ainsi permis de poursuivre sa croissance en nous portant acquéreur de 2 nouveaux immeubles de bureaux en Allemagne : l’un près de Hambourg, début avril, le deuxième à Plattling, en Bavière, mi-mai dernier. Ces 2 nouvelles acquisitions viennent accroitre la valeur du portefeuille de plus de 71 millions d’euros hors droits et devraient être suivies de plusieurs autres opérations actuellement sous exclusivité, toujours Outre-Rhin » précisait la société de gestion dans son bulletin d’information du 1er semestre 2021. Au 2ème semestre 2021, 3 acquisitions supplémentaires ont été confirmées par Advenis REIM : un immeuble de bureaux en périphérie de Munich pour un montant de 33,3 millions €, un autre actif de bureaux à Karlsruhe acquis pour 16,46 millions € hors droits ainsi qu’un 3ème immeuble de bureaux à Würzburg dans le Land de Bavière acquis pour 21,56 millions € hors droits.