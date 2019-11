SCPI et OPCI : vers une année 2019 record (Crédit photo: Fotolia)

L'ASPIM-IEIF a publié ses statistiques sur la collecte des SCPI et des OPCI pour le troisième trimestre 2019. Les chiffres confirment la croissance de la collecte : 7,6 milliards d'euros ont été collectés depuis le début de l'année. Les SCPI se dirigent pour l'année 2019 vers des volumes de collecte inédits depuis deux ans.

Les taux d'intérêts négatifs mettent à mal le rendement des actifs sans risques. Le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans est passé en territoire négatif (-0,13%) et au regard des récentes décisions de la BCE (Banque centrale européenne), la situation ne devrait pas s'améliorer avant quelque temps. Les compagnies d'assurance vie ont d'ores et déjà annoncé leur intention de baisser significativement le rendement 2019 de leur fonds en euros (1,80% en moyenne en 2018). Le taux du livret A, figé à 0,75% jusqu'en janvier prochain, pourrait passer à 0,5% en 2020.

Dans ce contexte, les épargnants sont à la recherche de solutions d'épargne alternatives. Avec un rendement moyen de 4,35% en 2018, pour une prise de risque modérée, les SCPI profitent de cette tendance.

Les SCPI

Au troisième trimestre 2019, les SCPI ont collecte? un total de 1,8 milliard €, un montant en hausse de 64% par rapport au troisième trimestre 2018. Depuis le début de l'année, la collecte nette atteint 6,1 milliards €, soit une progression de 75% par rapport à la même période en 2018.

L'épargne collectée par les SCPI a permis de réaliser près de 2 milliards d'euros d'acquisitions au cours du troisième trimestre, principalement en bureaux (70%), locaux commerciaux (12%), résidences de services pour senior (10%) et logistique (5%). Celles-ci sont concentrées en Ile-de- France (55%, avec 6% a? Paris), à l'étranger (27%, avec 10% en Allemagne, 7% en Belgique et 4% au Royaume-Uni) et dans les régions (18%).

Les SCPI ont également vendu 520 millions d'euros d'actifs au troisième trimestre, essentiellement des bureaux situés en Ile-de-France, en dehors de Paris.

La capitalisation des SCPI (y compris résidentielles et fiscales) atteint les 62,4 milliards d'euros au 30 septembre 2019 (soit une hausse de 13% sur les neuf derniers mois).

Les OPCI

Côté OPCI, la collecte nette connaît un forte hausse au troisième trimestre (+61% par rapport au troisième trimestre 2018). Depuis le début de l'année, les souscriptions nettes s'élèvent a? 1,85 milliard d'euros, en hausse de 22% sur un an glissant.

L'actif net des OPCI Grand Public s'élève a? 17,4 milliards d'euros au 30 septembre 2019 contre 15,1 milliards d'euros au 31 décembre 2018 (soit une hausse de 15% sur les neuf derniers mois).

Pour Véronique Donnadieu, Déléguée générale de l'ASPIM, « cette progression de la collecte et de l'investissement va accroitre la contribution, déjà significative, de notre secteur a? la création de richesse et d'emplois en France. En 2018, les investissements des fonds d'investissement immobiliers non cotés avaient déjà généré 3,3 milliards € de retombées économiques. Notre secteur s'affirme chaque jour davantage comme l'un des moteurs du financement d'une filière immobilière représentant 2,1 millions d'emplois en France. »