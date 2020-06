SCPI Edissimmo : une collecte nette de 560 millions € en 2019

La SCPI Edissimmo gérée par Amundi Immobilier a connu une année 2019 record en terme de collecte, à l'image du marché des SCPI en général : plus de 560 millions € de collecte nette, cela en fait la 2ème SCPI selon ce critère en 2019 (après la SCPI Primovie du groupe Primonial, qui est n°1 avec 629 millions € de collecte nette). Edissimmo a engrangé 6,5% de la collecte nette globale du marché des SCPI en 2019.

Pour faire face à cette collecte particulièrement élevée, les gérants d'Amundi Immobilier n'ont pas ménagé leurs efforts : sur l'année, plus de 700 millions € d'investissements ont été engagés, dont 413 millions € ventilés sur 13 opérations au second semestre.

Amundi détaille dans le bulletin d'information du 2nd semestre le type d'acquisitions effectuées par la SCPI Edissimmo sur cette période. 31% concernent des VEFA avec l'objectif affiché de « rajeunir » le patrimoine de la SCPI. L'accent a été mis sur le secteur de la logistique, uniquement sur du neuf à livrer en région parisienne, ainsi que sur les commerces, en diversification du bureau majoritaire dans le patrimoine de la SCPI.

L'acquisition emblématique de la fin de l'année 2019 est le prestigieux portefeuille immobilier lyonnais racheté au fonds souverain Emirati Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) via un OPPCI et deux SCI détenus en indivision avec la SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et le Crédit Agricole Centre-Est. La quote-part de Edissimmo se monte à 203 millions € sur ce portefeuille constitué à 73% (en loyers) de commerces en pied d'immeuble situés rue de la République et rue Carnot à Lyon. Il s'agit des artères commerçantes les plus fréquentées de France en dehors de Paris.

L'international était également à l'honneur pour la SCPI Edissimmo en 2019 avec plus de 334 millions € d'acquisitions en dehors de nos frontières. L'essentiel de ces opérations a concerné l'Allemagne (4 opérations pour un total supérieur à 200 millions € à Berlin, Francfort et Munich), mais d'autre pays ont également été la cible des investissements de la SCPI Edissimmo : la Belgique (47,8 millions €), les Pays-Bas (12,6 millions€), l'Espagne (28,4 millions €) et la Pologne (31,5 millions €).