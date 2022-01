SCPI Edissimmo (Amundi) : une distribution prévisionnelle entre 3,50% et 3,80% en 2021

Le dernier bulletin trimestriel d’information de la SCPI Edissimmo publié par la société de gestion Amundi Immobilier laisse augurer d’un retour à la vitesse de croisière pour ce vaisseau amiral de la gestion collective immobilière, qui devrait prochainement franchir la barre des 4 milliards € de capitalisation (3,95 milliards € au 30/09/2021 avec une collecte de 36 millions € au T3 2021). Le début de l’année 2020, marqué par une réduction prudente des 2 premiers acomptes trimestriels en raison du confinement de printemps –manque à gagner récupéré quasi intégralement au 4ème trimestre-, n’aura donc été qu’une courte parenthèse dans les 35 années d’histoire de cette SCPI.

L’année 2020 aura été particulière pour la SCPI patrimoniale Edissimmo en raison de la pandémie de Covid-19 : alors que la distribution s’était établie à 9,40€ par part en 2019, équitablement répartie sur les 4 trimestres (2,35€ par trimestre), celle de 2020 aura été plus chaotique : 1,65€ au 1er trimestre, 1,88€ au second, 2€ au troisième, et 3,40€ au quatrième, soit un dividende global de 8,93€ en baisse limitée de 5% par rapport à 2019. La trajectoire croissante des acomptes trimestriels distribués en 2020 reflète la grande prudence adoptée par la société de gestion lors du démarrage de l’épidémie en Europe en mars 2020, stratégie conservatrice cohérente avec le profil patrimonial du véhicule.

En 2021, la situation sanitaire s’est globalement améliorée avec la vaccination de masse démarrée en début d’année et qui a connu une accélération au cours de l’été. La situation locative de la SCPI progresse significativement : le taux d’occupation financier (TOF) s’affiche en hausse au 1er semestre à 81,55% (contre 79,77% au 2ème semestre 2020). Amundi Immobilier évoque la fin de la franchise de loyer accordée au locataire sur l’immeuble de Rueil Malmaison (92) -qui venait en contrepartie d’un renouvellement de bail- pour expliquer une partie de cette hausse du TOF. D’autres sources d’amélioration participent à la progression du TOF comme la signature d’un bail pour un loyer annuel de 285 k€ sur un actif situé à Annemasse, qui profite de la mise en service d’un tramway reliant cette ville de Haute-Savoie à la Suisse voisine. Au T3 2021, le TOF de la SCPI progresse encore légèrement à 81,83%.

Un événement marquant pour la SCPI Edissimmo au 1er trimestre 2021, mentionné dans le bulletin trimestriel d’information, est l’obtention d’un « premier accord de la Mairie de Paris pour transformer l’immeuble de bureaux situé Château des Rentiers (Paris 13) en résidence services seniors. Conformément à la stratégie, il s’agit ainsi d’augmenter la contribution dans les revenus de la SCPI des actifs Résidentiel / Hébergement plus résilients en période de crise et avec une bonne visibilité à long terme grâce à des baux longue durée. Ce projet est mené en collaboration avec un locataire spécialisé du secteur qui s’est engagé sur un bail de 12 ans. »

La distribution de la SCPI Edissimmo a atteint 2,07 € par part au 1er trimestre 2021, 2,08 € au 2ème trimestre et 2,07€ au 3ème trimestre, ce qui est conforme à l’objectif de distribution 2021 annoncé fin 2020 de 8,30€ par part (soit un taux de distribution sur valeur de marché -TDVM- de 3,50%). Amundi Immobilier précise dans sa dernière communication trimestrielle qu’ « en fonction des évènements favorables qui interviendraient les trimestres prochains, la distribution pourrait être ajustée et atteindre jusqu’à 9,00 € par part en 2021. », ce qui impliquerait potentiellement l’atteinte d’un TDVM de 3,80%, quasiment identique à celui de 2020 (3,78%).