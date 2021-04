SCPI Allianz Pierre : un TDVM de 4,04% en 2020 pour une capitalisation qui frôle 1,5 milliard €

La SCPI Allianz Pierre gérée par Immovalor Gestion est un véhicule patrimonial ayant plus de 30 ans d'existence et quasiment 1,5 milliard € de capitalisation au 31/12/2020, ce qui en fait l'une des plus importantes SCPI du marché. Majoritairement investie en immobilier de bureaux en région parisienne, cette SCPI a traversé la crise sanitaire du Covid-19 avec des performances très honorables. Malgré les difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises pour payer leurs charges, et en premier lieu les loyers de leurs locaux professionnels, Allianz Pierre n'a connu en 2020 qu'une baisse de sa distribution limitée à moins de 4% par rapport à 2019 -quasiment sans ponction sur les réserves de la SCPI- ce qui reflète un taux de recouvrement des loyers très satisfaisant pour ce véhicule (supérieur à 90% sur tous les trimestres).

La typologie d'immobilier présente dans le patrimoine de la SCPI Allianz Pierre lui a permis l'année dernière de montrer une résilience importante par rapport à d'autres véhicules immobiliers plus exposés à des locataires fragiles (TPE/PME), voire à des situations de fermeture administrative comme cela a pu être constaté sur la plupart des actifs hôteliers et de commerces (hors produits de première nécessité) sur une bonne partie de l'année 2020. Avec 87% de bureaux et un patrimoine situé à 83% en Île-de-France, les actifs d'Allianz Pierre sont majoritairement occupés par des locataires de premier rang ayant pu régler sans difficultés leurs loyers au cours de la crise sanitaire. Immovalor Gestion a d'ailleurs mis en place un baromètre trimestriel avec le consultant indépendant Data Altares qui permet à la société de gestion de mesurer en permanence la santé financière des locataires de la SCPI Allianz Pierre. Au dernier comptage le 31/12/2020, le pourcentage de locataires présentant un risque faible voire nul de défaut de paiement à horizon 12 mois était de 85,6%. Malgré ces éléments rassurants, Immovalor Gestion a -comme toutes les sociétés de gestion de SCPI- été contrainte « d'accompagner les locataires en particulier dans le cadre du dispositif de solidarité mis en œuvre par les pouvoirs publics ouvrant droit à crédit d'impôt pour les abandons de loyers hors charges dus au titre du mois de novembre. » Au bout du compte, une baisse de 3,8% a été enregistrée par les associés sur la distribution payée en 2020 par rapport à 2019 (13,74€ par part contre 14,28€) ce qui reste assez anecdotique au regard de la profondeur de la crise économique qui a démarré en mars 2020 (-8,3% sur le PIB en 2020, pire récession depuis la seconde guerre mondiale en France) et des pertes enregistrées sur d'autres typologies d'actifs (-7,14% sur le CAC40 par exemple). Le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) de la SCPI Allianz Pierre reste au-dessus du seuil symbolique des 4% avec précisément 4,04% en 2020 (contre 4,20% en 2019). C'est légèrement en-dessous de la moyenne des SCPI qui affichent un TDVM de 4,18% en 2020 selon l'ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), mais il faut rappeler que les rendements proposés sur cette typologie de SCPI patrimoniales peu risquées sont traditionnellement plus faibles que la moyenne. A souligner : le dividende 2020 a pu être fixé à ce niveau presque inchangé par rapport à 2019 en ne prélevant que marginalement sur le report à nouveau (0,04% sur 4,04%) et en distribuant une quote-part assez faible de revenu non récurrent (0,11% de réserve de plus-value distribuée).

Parallèlement à cette bonne tenue de la distribution, la SCPI Allianz Pierre a bénéficié d'une collecte assez dynamique en 2020 (quasiment 100 millions € de collecte nette) malgré le contexte perturbé, preuve de la confiance des épargnants dans ce véhicule immobilier. Au 31/12/2020, la capitalisation de cette SCPI s'affiche ainsi à 1,498 milliard €.