SCPI Activimmo (Alderan) : plus de 128 millions d'euros d’acquisitions au 1er trimestre 2023

« L’année 2023 a démarré en trombe pour ActivImmo », annonce la société de gestion Alderan lors de la publication du bulletin d’information trimestriel de sa SCPI spécialisée en immobilier logistique. En effet, nous sommes frappés par le niveau très important des investissements engagés sur les trois premiers mois de l’année par Activimmo : plus de 128 millions d'euros sur 13 nouveaux actifs, dont une première acquisition réalisée fin mars dans le nord de l’Italie pour environ 26 millions d'euros. La diversification géographique s’accélère également en Espagne avec trois actifs ibériques qui rejoignent le portefeuille pour un montant global proche de 33 millions d'euros.

Il faut dire que le niveau de collecte reste particulièrement élevé sur cette SCPI avec 114 millions d'euros au 1er trimestre, après 484 millions d'euros sur l’ensemble de l’année 2022. La capitalisation d’Activimmo a quasiment triplé au cours des 15 derniers mois.

Acquisitions du 1er trimestre 2023 : 13 nouveaux actifs rejoignent le portefeuille pour 128,8 millions d'euros engagés

Au cours du 1er trimestre 2023, la SCPI Activimmo n’a pas ralenti le rythme de ses acquisitions, bien au contraire. Cela a été rendu nécessaire par le niveau de collecte massif enregistré depuis plus d’un an par ce véhicule spécialisé , sans réelle concurrence sur le marché des fonds immobiliers non cotés grand public . Après les 95 millions d'euros engagés au T4 2022 sur 26 actifs développant au global plus de 100.000 m², ce sont 128,8 millions d'euros hors droits qui ont été investis au 1er trimestre 2023 sur 13 actifs pour une surface totale de plus de 175.000 m² !

Toutes les zones géographiques couvertes actuellement par Activimmo sont concernées par ces investissements. Tout d'abord, on note un renforcement de la présence de cette SCPI en France avec 9 opérations nouvelles , dont un portefeuille entier (le portefeuille « Gold ») réparti sur 7 sites stratégiques différents, signé le 21 mars dernier, générant un rendement immobilier immédiat très attractif : 7,3% après 1ère indexation au 01/01/2023. Ainsi, la décompression des taux de rendement immobiliers logistiques est bien visible, constituant une véritable source d’opportunités pour une SCPI « cash rich » comme Activimmo . Une autre opportunité emblématique a pu être concrétisée en France au mois de janvier avec un entrepôt logistique de plus de 20.000 m² situé à Cergy et loué à Louis Vuitton Malletier (groupe LVM), acquis pour 12,2 millions d'euros.

En second lieu, Activimmo a renforcé son emprise en Espagne , engageant 33 millions d'euros sur 3 nouveaux actifs , à Valence et Murcia. Au 31 mars 2023, l’Espagne représente 10% de la valeur vénale du portefeuille , répartie sur 10 actifs. Enfin, Activimmo a réalisé fin mars 2023 sa première acquisition italienne pour 25,9 millions d'euros : un entrepôt logistique de plus de 40.000 m² situé au nord de Gènes.

114 millions d'euros de collecte et une capitalisation qui approche le milliard d'euros

En 2022, alors que la SCPI Activimmo faisait partie des véhicules ayant le plus collecté (484 millions d'euros sur l’année entière), Alderan a réussi à tenir le même rythme en ce début d’année 2023, dans un contexte de ralentissement du marché. En effet, la collecte du 1er trimestre 2023 s’élève à 114 millions d'euros pour Activimmo , un chiffre presque équivalent aux 122 millions d'euros collectés un an auparavant (T1 2022) et aux 124 millions d'euros du 4ème trimestre 2022.

La capitalisation de la SCPI Activimmo approche désormais du seuil du milliard d'euros , avec très exactement 926 millions d'euros au prix acquéreur : un quasi-triplement en 15 mois, avec 328 millions d'euros de capitalisation au 31/12/2021.

Si tout se passe bien, la capitalisation d’Activimmo devrait franchir la barre symbolique du milliard d'euros dans les tous prochains mois , si ce n’est pas déjà chose faite ! Rendez-vous début août prochain à l’occasion de la publication du bulletin d’information du 2ème trimestre 2023 pour faire les comptes…

