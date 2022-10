Sans chauffage ni climatisation, un immeuble révolutionnaire va être construit à Lyon

Un immeuble ne nécessitant ni chauffage ni climatisation devrait sortir de terre à Lyon en 2025. (Pixabay / Gerd Altmann)

La construction de l'immeuble le plus sobre de France va débuter à Lyon (Rhône). Baptisé « 22-26 », ce bâtiment sera conçu pour assurer une température de 26 degrés l'été et 22 degrés l'hiver dans chacune des pièces sans chauffage ni climatisation. Son inauguration est prévue en 2025.

Le quartier de la Confluence à Lyon (Rhône) va accueillir le chantier d'un immeuble nouvelle génération. Ce dernier se veut être le plus sobre de l'Hexagone, comme l'a annoncé le promoteur immobilier Nexity. Et pour cause, ce bâtiment imaginé par le cabinet d'architectes Baumschlager Eberle devrait garantir une température de 26 degrés l'été et 22 degrés l'hiver dans chaque pièce sans aucun chauffage ni climatisation, rapporte le journal Les Echos .

2 kW/h d'énergie par an et par mètre carré

« Nous réduisons au maximum les équipements techniques et nous misons sur les solutions architecturales pour parvenir à garantir ces performances » , a détaillé Anne Speicher, architecte chez Baumschlager Eberle. Cet immeuble, baptisé « 22-26 », reprend un concept déjà utilisé dans des bâtiments en Autriche, en Suisse ainsi qu'en Belgique.

Grâce à une orientation minutieusement étudiée et à l'utilisation de matériaux pouvant stocker et restituer la chaleur et la fraîcheur, l'immeuble n'aura besoin que de 2 kW/h d'énergie par an et par mètre carré.

Des radiateurs pour rassurer les futurs occupants

Concrètement, le bâtiment sera conçu avec une enveloppe ultra-isolante composée de deux rangées de briques de 30 centimètres, du triple vitrage et du béton bas carbone. À tout cela viennent s'ajouter des capteurs et un logiciel qui doivent permettre de gérer la ventilation dans le but de « maintenir le bâtiment en équilibre » .

« L'idée est d'adopter des modes de vie éco-responsables, donc par exemple de ne pas laisser une fenêtre ouverte toute une nuit par 5 degrés dehors » , a expliqué Anne Speicher. Des radiateurs reliés au réseau de chaleur urbain seront installés dans le seul but de rassurer les futurs habitants. L'inauguration de cet immeuble révolutionnaire est prévue pour 2025.