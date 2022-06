Salaires : l'ascenseur social existe-t-il encore en France ?

(Crédits: ©Andrii Yalanskyi - stock.adobe.com)

Gagner plus que ses parents, est-ce fréquent ? Voilà la thématique à laquelle s'est intéressé l'Insee au travers d'une étude publiée en mai 2022. Des chiffres révélateurs sur l'état de l'ascenseur social.

Par MoneyVox,

L'Insee vient de publier une étude inédite faisant notamment le lien entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants. L'objectif ? Etablir un état des lieux sur le bon fonctionnement, ou non, de l'ascenseur social dans l'hexagone. Si, sans surprise, les enfants des parents les plus riches ont plus de chances d'obtenir de hauts revenus, la porte reste encore ouverte pour les enfants des familles plus modestes. Les chiffres.

Des familles riches de génération en génération

Avec sa récente étude intitulée "Une nouvelle mesure de la mobilité intergénérationnelle des revenus en France", l'Insee a confirmé un fait déjà établi : venir d'une famille riche donne plus de chance d'accéder à un haut niveau de revenus. "Les enfants de familles aisées ont trois fois plus de chances d'être parmi les 20 % les plus aisés que ceux issus de familles modestes : les inégalités se reproduisent donc en partie d'une génération à l'autre" explique ainsi l'Insee.

À l'opposé, près d'un tiers des enfants de parents qui se situent dans la tranche des 20 % de revenus les plus bas restent dans la même classe sociale. Ce sont ainsi précisément 31 % des jeunes concernés qui ne pourront pas accéder à un niveau de revenus plus élevé que celui de leurs parents. Si cela était encore à prouver, il existe donc bel et bien un lien de cause à effet entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants, ce "qui constitue un indicateur de la capacité d'une société à assurer une égalité des chances" selon l'Insee.

L'ascenseur social est-il en panne en France ?

Pas tout à fait, si l'on en croit les chiffres rapportés par l'Insee. Ainsi, un quart des enfants les plus défavorisés parviennent tout de même à se hisser dans les 40 % des foyers les plus riches de leur génération. Et plus d'une personne sur dix atteint même la catégorie des 20 % les plus aisés. Il existe donc encore des possibilités pour parvenir à faire fonctionner l'ascenseur social. Mais cela fonctionne aussi dans le sens inverse : un enfant sur quatre issu d'une famille riche appartient in fine à la catégorie des 40 % de revenus les plus bas, et 15 % dans les 20 % de salaires les plus faibles.

Les revenus des parents ne sont pas le seul critère déterminant

L'Insee ne s'est pas intéressé seulement aux liens entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants, mais également à d'autres critères. Deux ressortent dans l'étude publiée en mai 2022 : le genre et le lieu d'habitation. Ainsi, les hommes ont davantage de chances que les femmes d'accéder à de hauts niveaux de revenus, comme en témoigne l'Insee dans son analyse : "15 % des fils de 26 à 29 ans issus du plus bas cinquième des revenus sont dans le plus haut cinquième, contre 8 % des filles, tandis que 34 % des filles restent dans le plus bas cinquième, contre 27 % des fils".

Autre critère d'inégalité : le lieu de résidence, qui influe sur la possibilité de grimper dans l'échelle sociale ou non. En tête des régions qui offrent le plus d'opportunités : l'Île-de-France qui arrive en première place du classement de l'Insee avec 21 % d'enfants qui gagnent plus que leurs parents. Des chiffres nettement supérieurs à ceux d'autres régions telles que les Hauts-de-France (7 %) et la Normandie (8 %). En cause ? Une concentration des opportunités professionnelles et des offres d'emploi dans l'agglomération parisienne, aux dépens d'autres régions moins favorisées par leur contexte économique et social.