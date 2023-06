Revigoré par l’inflation, le livret d’épargne populaire décolle enfin

Ce placement, soumis à conditions de revenus, rapporte aujourd’hui 6,1 % ; 18 millions de Français sont éligibles.

Le livret A n’est pas le seul placement à séduire les épargnants en quête de bons rendements. Le livret d’épargne populaire (LEP) , réservé aux Français aux revenus modestes, mais à la rémunération désormais alléchante (6,1 % depuis le 1 er février), a aussi vu sa collecte bondir ces derniers mois. Le nombre de LEP est passé de 8,2 millions à 9,6 millions entre novembre 2022 et mars dernier, selon la Banque de France. Le livret d’épargne populaire «décolle enfin» , s’est félicité le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ce mercredi, à l’occasion de la publication du rapport annuel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). De novembre à fin mars, près de 300.000 livrets ont été ouverts chaque mois au sein des établissements financiers. Un rythme élevé. «J’invite les banques à poursuivre ces progrès» , a indiqué François Villeroy de Galhau.

Ce vieux placement, né en 1982, a longtemps été délaissé. Il retrouve un peu de sa superbe avec la hausse des taux. Et pour cause. C’est aujourd’hui le seul produit d’épargne réglementé à faire mieux que l’inflation (5,9 % en avril 2023 sur un an). De fait, la rémunération de ce livret est directement liée à la hausse des prix. Conséquence, elle n’a fait que grimper ces derniers mois (2,1 % en février 2022, 4,6 % en août 2022, puis 6,1 % désormais).

Mais ce n’est pas tout. À l’instar du livret A, c’est un placement liquide, garanti, sans frais et totalement défiscalisé . «Les Français qui y sont éligibles ne sont pas idiots. Ils voient bien que ce placement est imbattable. C’est ce qui explique le regain de collecte. C’est du bon sens», fait valoir Cyril Chartier-Kastler, fondateur du site spécialisé Good Value For Money. La progression de ce produit est constante depuis deux ans. Le nombre de LEP ouverts est passé de 6,9 millions, fin décembre 2021, à 8,3 millions, fin décembre 2022, puis à 9,6 millions fin mars 2023. Les encours sont passés de 41,2 milliards en mars 2022 à 55,14 milliards d’euros en mars 2023. Les prochains chiffres de la collecte sont attendus le 6 juin. «J’espère que cette tendance va se poursuivre», a indiqué François Villeroy de Galhau.

Adoption facilitée

Dix-huit millions de Français répondent aujourd’hui aux critères de revenus du LEP (21.893 euros par an pour une personne seule, 32.818 euros pour un couple). « Le potentiel de progrès me paraît important. Il s’agit du meilleur produit de protection de l’épargne des Français moins favorisés face à l’inflation» , estime le gouverneur de la Banque de France. D’ailleurs, l’administration fiscale n’a pas ménagé ses efforts ces derniers mois pour informer les contribuables de l’existence de ce produit d’épargne. Une campagne d’information a été lancée l’an dernier, et des millions de courriels ont été envoyés aux Français éligibles pour les y sensibiliser. La dernière a eu lieu en février dernier. Les conditions d’ouverture d’un LEP ont aussi été simplifiées depuis 2020. Il n’est plus nécessaire de présenter un avis d’imposition à l’ouverture d’un compte ou pour justifier du respect des plafonds de revenus. De quoi en faciliter encore plus l’adoption.

» Découvrez nos ouvrages pratiques pour gérer au mieux vos placements et votre argent ici .